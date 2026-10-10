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        Haberler Spor Futbol İngiltere Chelsea, Cole Palmer'ın sözleşmesini uzattı!

        Chelsea, Cole Palmer'ın sözleşmesini uzattı!

        Chelsea, Cole Palmer'ın sözleşmesini 2034 yılına kadar uzattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 14:28 Güncelleme:
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        Chelsea'den Palmer'a yeni sözleşme!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, 24 yaşındaki İngiliz oyuncu Cole Palmer ile 2034 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı.

        İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Cole Palmer'ın 2034 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyarız." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, 24 yaşındaki oyuncunun Chelsea'ya katıldığı Ağustos 2023'ten beri 138 maçta forma giydiği ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası ile UEFA Konferans Ligi şampiyonluklarına katkı sağladığı belirtildi.

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        #sözleşme
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