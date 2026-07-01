Chobani kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya'dan Erzincanspor'a dev destek

İlk etapta kulübün mali darboğazdan kurtulması için geçtiğimiz sezon sona ermeden derhal 3 milyon Dolar'dan fazla destek sağlayan Hamdi Ulukaya, Erzincanspor Kulübü ile önümüzdeki sezon için 5 milyon Dolar'lık maddi destek anlaşmasına imza attı.

Destek kapsamında Erzincanspor, zaruri maddi yükümlülüklerini karşılamaya devam edebilecek ve bu yolla kalıcı başarı için yapılanmasını sürdürme imkânına kavuşacak. Erzincanspor, öte yandan geleceğinin güvencesi olan altyapı yatırımlarına hız verecek. Erzincanspor, 2026-2027 sezonunda forma göğüs alanında Chobani logosuyla mücadele edecek.

30 Haziran 2026 - Erzincan’da bugün, Erzincanspor’un geleceği açısından önemli bir imza töreni ve basın toplantısı düzenlendi. 42 yıllık geçmişe sahip Erzincanspor’un yaşadığı mali sorunların ardından Chobani kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, kulübe kapsamlı bir destek sağladı.

Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu’nda düzenlenen tarihi imza töreni ve basın toplantısına Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu, Erzincanspor Kulüp Başkanı Alaattin Yavuz Güneş ve Hamdi Ulukaya’nın yanı sıra Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Toplantıda, bu yılın başında kulübün acil borç sarmalından kurtarılması amacıyla Hamdi Ulukaya tarafından sağlanan 3 milyon 150 bin Dolar'lık ilk can suyunun ardından, önümüzdeki sezonu kapsayan ve içinde forma göğüs sponsorluğunun da yer aldığı 5 milyon Dolar'lık yeni taahhüt kamuoyuna açıklandı. Yeni destekle birlikte kulübün mali yapısının güçlendirilmesi ve yeni sezon planlamasının daha sağlıklı yürütülmesi hedefleniyor.

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VALİ HAMZA AYDOĞDU: BU DAYANIŞMA RUHU TÜM ANADOLU’YA ÖRNEK OLACAK

Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu, konuşmasında devlet, millet ve iş dünyasının oluşturduğu bu ortak sinerjinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Hamdi Ulukaya’nın başarı hikâyesi, memleketinden aldığı değerleri dünyaya taşıyan ilham verici bir yolculuktur. Erzincan olarak en büyük sermayemizin insanımız olduğuna inanıyor; gençlerimizin üretimle, istihdamla ve girişimcilikle kendi şehirlerinde gelecek kurmaları için çalışıyoruz. Erzincan’ın üretim potansiyelinin Ulukaya’nın tecrübeleriyle buluşmasının, şehrimiz ve ülkemiz adına yeni iş birliklerine ve yatırımlara vesile olmasını temenni ediyoruz. İmzalanan protokolümüzün Erzincan’a, Erzincanspor’a, Erzincanlı gençlere ve Türk sporu için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

HAMDİ ULUKAYA: KÖKÜMÜZ DE MAYAMIZ DA CAN ERZİNCAN’DADIR

Törende yaptığı duygusal konuşmada doğduğu topraklara olan bağlılığını vurgulayan Hamdi Ulukaya, Erzincanspor’a sağlanan desteği bir yatırım değil, Erzincan’a duyduğu vefanın bir göstergesi olarak gördüğünü belirterek şunları söyledi:

"Ben İliç’in çocuğuyum. Hayata, topluma ve iş dünyasına dair hayallerim Fırat’ın kenarında, bu topraklarda şekillendi. Yıllar içinde şunu öğrendim: İnsan bedeniyle ne kadar uzağa giderse gitsin, kalbi nereye aitse orada kalıyor. Benim kalbim hiç buradan gitmedi. Bugün burada attığımız imza da benim için bu yüzden çok kıymetli. Bu bir yatırım değil; doğduğum topraklara, bu şehrin insanına ömürlük bir vefa borcudur. Futbol sahada oynanan bir oyundan çok daha fazlasıdır; insanları ortak bir heyecanda buluşturur, bir kentin kimliğini güçlendirir. Bu destek yalnızca bir spor kulübüne verilmiş destek değil, Erzincan’ın çocuklarının hayallerine verilmiş bir omuzdur. Yeni dönemde önceliğimiz altyapı olmalı. Çünkü yetenek her toprakta var; eksik olan eşit fırsat. Biz o fırsatı buraya, evimize getirmek istiyoruz. Erzincanspor’un bu yönüyle bir futbol kulübünden çok daha fazlası olacağına inanıyorum."

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ALAATTİN YAVUZ GÜNEŞ: HEDEFİMİZ MALİ AÇIDAN GÜÇLÜ, ALTYAPISIYLA ÖRNEK GÖSTERİLEN BİR ERZİNCANSPOR

İmza töreninde konuşan Erzincanspor Kulüp Başkanı Alaattin Yavuz Güneş ise Hamdi Ulukaya’nın desteğinin kulüp için kritik bir dönemde geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Yılın başında birikmiş borçlar, işleyen faizler ve futbolcularımıza karşı yükümlülükler nedeniyle kulübümüz kayyum sınırına dayanmıştı. Valimizin ve Belediye Başkanımızın destekleriyle Hamdi Ulukaya’ya ulaştık; kendisi hiçbir şart koşmadan, hiçbir karşılık beklemeden kulübümüze 3 milyon 150 bin dolarlık ilk katkıyı sağladı. Bu destekle acil borçlar kapatıldı, faiz sarmalı durduruldu ve futbolcularımız yeniden sahaya çıktı. Sayın Ulukaya’nın önümüzdeki sezon için taahhüt ettiği 5 milyon dolarlık yeni katkı ise Erzincanspor’un yalnızca bugünü için değil, geleceği için de büyük önem taşıyor. Hedefimiz; mali açıdan kendi ayakları üzerinde duran, altyapısıyla örnek gösterilen, gençlerine sahip çıkan ve bu şehre yakışır başarılara imza atan bir Erzincanspor oluşturmak. Doğduğu topraklara gösterdiği bu vefa için Hamdi Ulukaya’ya camiamız ve tüm Erzincanlılar adına yürekten teşekkür ediyorum."

Genç yeteneklerle buluşma ve taraftarlarla görkemli kutlama

İmza töreni öncesinde Hamdi Ulukaya, Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu ile Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu’nda incelemelerde bulundu. Statta Doğu Anadolu Bölge Şampiyonu Erzincan Fen Lisesi, İzzet Paşa Ortaokulu ve Erzincanspor U15 takımlarının dostluk maçlarını izleyen Ulukaya, genç yeteneklerle yakından ilgilendi ve onlarla birlikte top oynadı.