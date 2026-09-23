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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Kadın hakeme "Bu erkeklerin oyunu" diyen Federico Higuain'in görevine son verildi

        Kadın hakeme "Bu erkeklerin oyunu" diyen Federico Higuain'in görevine son verildi

        Columbus Crew rezerv takımı teknik direktörlüğü yapan Federico Higuain, kadın hakeme "Unutma, bu erkeklerin oyunu" dediği gerekçesiyle görevinden oldu. MLS ekibi, Arjantinli teknik direktörün görevine son verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 12:29 Güncelleme:
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        "Bu erkeklerin oyunu" dedi görevinden oldu

        MLS ekiplerinden Columbus Crew'ın rezerv takımında teknik direktörlük yapan Federico Higuain takımdan gönderildi.

        MLS NEXT Pro'da Columbus Crew 2’nin 23 Ağustos’ta Huntsville City’ye 1-0 mağlup olduğu maçta yaşanan olaylar bu duruma sebep oldu.

        HAKEMİN ELİNİ BIRAKMADIĞI BELİRTİLDİ

        Profesyonel Futbol Hakemleri Birliğinin açıklamasına göre; karşılaşma sırasında kadın hakemin elini sıkan ve üç kez bırakması istenmesine rağmen elini bırakmayan Higuain'ın, “Unutma, bu erkeklerin oyunu” şeklinde hakeme karşı cinsiyetçi bir ifade kullandığı ifade edildi. Olayın ardından kırmızı kart gören Federico Higuain’a iki maç men cezası verildi.

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        HAKEMLER BİRLİĞİ CEZAYA TEPKİ GÖSTERDİ

        Profesyonel Futbol Hakemleri Birliği, Higuain’a verilen iki maçlık cezanın yetersiz kaldığını açıkladı. Tepki, 41 yaşındaki teknik direktörün cezasını tamamlamasının ardından iki Crew 2 karşılaşmasında yeniden takımın başında yer alması sonrasında geldi.

        COLUMBUS CREW GÖREVİNE SON VERDİ

        Yaşanan sürecin ardından Columbus Crew yönetimi, Federico Higuain ile yollarını ayırdı.

        Kulübün Genel Menajeri Issa Tall, “Bu hafta gerçekleştirdiğimiz görüşmeler ve son bir aylık sürecin yeniden değerlendirilmesinin ardından Federico Higuain’ı görevinden almanın kulübümüz, oyuncularımız ve çalışanlarımız için en doğru karar olduğuna kanaat getirdik” dedi.

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        Tall, Higuain’ın kulübün bir takım liderinden beklediği standartları karşılamadığını belirtti.

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        #Federico Higuain
        #MLS
        #Columbus Crew
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