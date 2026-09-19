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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Çorum FK Çorum FK: 1 - Alanyaspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Çorum FK: 1 - Alanyaspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor, Çorum FK'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 19:21 Güncelleme:
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        Alanyaspor, Çorum'da kazandı!

        Süper Lig'in 6. haftasında Arca Çorum FK ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Alanyaspor, Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı 2-1'lik skorla kazandı.

        Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Gaius Makouta ve 78. dakikada Arda Usluoğlu atarken Çorum FK'nın tek golünü 76. dakikada Jesus Ramirez kaydetti.

        Bu sonucun ardından Alanyaspor, puanını 11'e yükseltirken Arca Çorum FK, 7 puanda kaldı.

        Alanyaspor, milli aranın ardından sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak. Çorum FK, Gaziantep FK deplasmanına gidecek.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        20. dakikada Kyziridis'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Ramirez, plase ile topu ağlara göndermek istedi ancak Alanyaspor kalecisi Victor, yatarak meşin yuvarlağın kaleye gitmesini engelledi.

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        25. dakikada Makouta'nın pasında penaltı noktasında topla buluşan Ui-Jo'nun şutunda, top yandan auta gitti.

        31. dakikada Çorum FK cezaalanındaki karambolde topla buluşan Ivan Cedric'in şutunda, kaleci Felipe gole izin vermedi.

        İlk yarı, 0-0 berabere sonuçlandı.

        67. dakikada konuk ekip öne geçti. Hadergjonaj'ın ortasında penaltı noktası üzerinden Makouta'nın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1

        Ev sahibi ekip, 76. dakikada eşitliği sağladı. Korner atışından gelen ortada kale sahasında Ramirez'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

        Konuk ekip, karşılaşmanın 78. dakikasında tekrar öne geçti. Arda Usluoğlu, maça girdikten 2 dakika sonra, Duarte'nin sol kanattan gönderdiği topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-2

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        #Alanyaspor
        #Çorum FK
        #süper lig
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