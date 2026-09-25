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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çorum FK Çorum FK, Burak Yılmaz'la anlaştı!

        Çorum FK, Burak Yılmaz'la anlaştı!

        Teknik direktör Uğur Uçar ile yollarını ayıran Çorum FK, Burak Yılmaz'la prensip anlaşmasına vardı. Kırmızı-siyahlıların, Burak Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 09:44 Güncelleme:
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        Çorum FK, Burak Yılmaz'la anlaştı!

        Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, Uğur Uçar'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile el sıkıştı.

        Tarafların 3 yıllık prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

        Kırmızı-siyahlı kulübün, anlaşmayı önümüzdeki saatlerde resmen açıklaması bekleniyor.

        41 yaşındaki teknik adam daha önce Beşiktaş, Kayserispor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK'yı çalıştırmıştı.

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        #çorum
        #Çorum FK
        #burak yılmaz
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