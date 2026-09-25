Çorum FK, Burak Yılmaz'la anlaştı!
Teknik direktör Uğur Uçar ile yollarını ayıran Çorum FK, Burak Yılmaz'la prensip anlaşmasına vardı. Kırmızı-siyahlıların, Burak Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Giriş: 25 Eylül 2026 - 09:44 Güncelleme:
Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, Uğur Uçar'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile el sıkıştı.
Tarafların 3 yıllık prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
Kırmızı-siyahlı kulübün, anlaşmayı önümüzdeki saatlerde resmen açıklaması bekleniyor.
41 yaşındaki teknik adam daha önce Beşiktaş, Kayserispor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK'yı çalıştırmıştı.
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