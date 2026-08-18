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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çorum FK Çorum FK evindeki ilk maçı seyircisiz oynayacak!

        Çorum FK evindeki ilk maçı seyircisiz oynayacak!

        Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK, 2. haftada sahasındaki Kasımpaşa mücadelesini geçen sezondan kalan cezası nedeniyle seyircisiz oynayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 12:28 Güncelleme:
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        Çorum FK evinde seyircisiz!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, ligdeki ilk iç saha maçını seyircisiz oynayacak.

        Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen kırmızı-siyahlı ekip, sezonun ilk haftasında deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

        Çorum temsilcisi, ligin ikinci haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

        Arca Çorum FK'ye, 15 Mayıs'ta Bodrum FK ile oynanan Trendyol 1. Lig play-off 2. tur karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından bir resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verilmişti.

        Bu nedenle kırmızı-siyahlı ekibin Süper Lig tarihinde sahasında oynayacağı ilk karşılaşmada, Çorum FK taraftarları tribündeki yerini alamayacak.

        Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, Kasımpaşa taraftarları ise kendilerine ayrılan tribünden izleyebilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Çorum FK
        #kasımpaşa
        #seyircisiz
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