Çorum FK Marcos Felipe'yi kadrosuna kattı

Sigorta Sayfası programına katılan Heltia Kurucusu ve CEO'su Alperen Adikti, çalışanların yüzde 90'ının en çok önem verdiği yan hakkın sağlık sigortası olduğunu belirterek "Şirketler de her geçen gün sağlıkta başka neyi yapabilirim diye çalışıyor" diye konuştu.Adikti, sağlık sigortasında çalışanları... Daha Fazla Göster

Sigorta Sayfası programına katılan Heltia Kurucusu ve CEO'su Alperen Adikti, çalışanların yüzde 90'ının en çok önem verdiği yan hakkın sağlık sigortası olduğunu belirterek "Şirketler de her geçen gün sağlıkta başka neyi yapabilirim diye çalışıyor" diye konuştu.Adikti, sağlık sigortasında çalışanların isteğinin ise esnek sigorta olduğunu ifade etti. Daha Az Göster