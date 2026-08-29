Coventry City: 0 - Hull City: 1 | MAÇ SONUCU (Hull City, Premier Lig'de 2'de 2 yaptı!)

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Hull City, deplasmanda ligin bir diğer yeni ekiplerinden Coventry ile karşı karşıya geldi.

Geçtiğimiz hafta evinde Manchester United'ı 2-0 mağlup ederek lige galibiyetle başlayan Kaplanlar'da Teknik Direktör Sergej Jakirovic, bugünkü mücadeleye; Tzolakis, Lewie Coyle, Semi Ajayi, John Egan, Nobel Mendy, Ryan Giles, Regan Slater, Morita, Bellumi, Karl Stroud, Oliver McBurnie 11’i ile sahaya çıktı.

Konuk ekipte 59. dakikada oyuna giren Liam Millar, 82. dakikada fileleri havalandırdı.

Hull City, bu golle sahadan 1-0 galip ayrılarak 2. hafta sonunda puanını 6'ya yükseltti. Ev sahibi ekibin ise 2. hafta sonunda puanı bulunmuyor.

REKLAM

Acun Ilıcalı'nın ekibi Premier Lig'e iyi başlangıç yaptı. Turuncu-siyahlılar, gelecek hafta evinde Aston Villa ile karşılaşacak. Frank Lampard yönetimindeki Coventry ise Manchester City'ye konuk olacak.