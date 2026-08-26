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        Haberler Spor Voleybol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Daniele Santarelli: Maçın önemini bilerek oynadık!

        Daniele Santarelli: Maçın önemini bilerek oynadık!

        Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Almanya'yı 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Daniele Santarelli, takımının oyunundan memnun olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 23:07 Güncelleme:
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        "Maçın önemini bilerek oynadık!"

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Daniele Santarelli ile ay-yıldızlı oyunculardan Eylül Akarçeşme Yatgın, Elif Şahin ve Deniz Uyanık, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Güzel bir maç oynadıklarını dile getiren Santarelli, "Oyuncuların tutumundan çok memnunum. Her top için savaştık. Oyuncular bu maçın ne kadar önemli olduğunu bilerek oynadılar. İlk molada onların ne kadar iyi oynadığını söyledim. Maçın geneli güzeldi ancak tabii ki gelişeceğimiz yanlar var. Ama genel olarak memnun kaldığım bir maç oldu." diye konuştu.

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        Son Milletler Ligi'nde (VNL) de millilerin Almanya'yı 3-2 mağlup ettiği maçın hatırlatılması üzerine Santarelli, "VNL'deki maçın üstünden bir ömür geçmiş gibi geliyor. Maçı hatırlıyorum, her mücadelenin üzerine çok çalışıyoruz. Özellikle bir seti file temasıyla kaybettiğimizi hatırlıyorum. Ama önemli olan şu an. O zaman da çok güzel bir atmosfer vardı, bugün de çok güzeldi ama bu maç tamamen farklı." ifadelerini kullandı.

        EYLÜL AKARÇEŞME YATGIN: HEDEFİMİZE DOĞRU ADIM ADIM GİDİYORUZ

        Eylül Akarçeşme Yatgın, kaybettikleri tek seti konsantrasyon eksikliğinden dolayı kaydettiklerini belirterek şöyle konuştu:

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        "İstikrarlı şekilde 4'te 4 ile gittiğimiz için çok mutluyuz. Hedefimiz ikinci şampiyonluk. Hedefimize doğru adım adım gidiyoruz. Önümüzdeki bu süreçte şampiyon olmamız için bütün takımları galibiyetle atlamamız gerekiyor. Polonya maçı için çalışmalara başlayacağız. O maçtan da galibiyetle ayrılmayı umut ediyoruz. Bu maça dair taktikleri konuşarak ve daha farklı bir tavırla sahaya çıktık. Daha inatçı, daha savaşçı bir takım vardı. Bir önceki maça göre biraz daha isteyen bir takım vardı sahada. Tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok mutluyum."

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        Turnuvada iyi devam ettiklerini söyleyen Elif Şahin, "İnşallah böyle gitmeye devam ederiz. Grup maçlarının sonlarına doğru geldik. Polonya maçımız kaldı. Bugün de 3-1 kazandığımız için mutluyum çünkü Almanya gerçekten çok hızlı top oynayan bir takım." değerlendirmesinde bulundu.

        Deniz Uyanık ise bugün daha iyi bir performans ortaya koyduğunu ifade ederek şunları söyledi:

        "Bugün heyecanım daha azdı. Arkadaşlarım desteklerini benden esirgemediler. Antrenörlerime de teşekkür ediyorum. Takımın içinde çok güzel bir atmosfer var. İlk sayıdan son sayıya kadar mücadele ettik. Macaristan maçına kıyasla bu maç bizim için gayet güzel geçti. Bu maç daha zordu fakat daha güzel oynadık. Hepimiz için çok mutluyum. Umarım gelecek maçı da kazanırız. Finaller için çok heyecanlıyım. VNL şampiyon olup Avrupa'da final oynamak benim için çok büyük bir şey."

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        #Daniele Santarelli
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