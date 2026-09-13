Davinson Sanchez: Çok önemli bir üç puan kazandık

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u 1-0 yenen Galatasaray'ın defans oyuncusu Davinson Sanchez, galibiyeti değerlendirdi.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR ÜÇ PUAN"

Davinson Sanchez, "Mutluyuz. Kazanmaya dönmek istiyorduk. Fırsatlar yakaladık. Erken gol imkanımız da oldu ama gol iptal oldu. Israr ettik, oynamaya devam ettik ve çok önemli bir 3 puan elde ettik." dedi.

ABDÜLKERİM BARDAKÇI SÖZLERİ

Kolombiyalı savunma oyuncusu, takım arkadaşı Abdülkerim Bardakcı için, "Uzun süredir Abdülkerim ile beraberiz. Mutluyum onun adına. Aynı zamanda kaptanımız, maçı kazandırdı." diye konuştu.