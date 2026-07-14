Didier Deschamps: Heyecan verici bir maç olacak

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'yla karşılacak olan Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Didier Deschamps, maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Deschamps, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya ile oynayacakları yarı final maçı öncesinde Dallas Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

"LAMINE YAMAL'IN NELER YAPABİLECEĞİNİ DİKKATE ALMAM GEREKİYOR"

57 yaşındaki teknik adam, Lamine Yamal için savunmanın sol tarafında nasıl bir önlem alacağına yönelik soruya, "Elbette rakibin güçlü yönleri var, bizim de. Meslektaşım Luis de la Fuente'nin bizim oyuncularımızın bazı kalitelerini dikkate alması ve benim de Lamine Yamal'ın neler yapabileceğini dikkate almam gerekiyor. Ancak İspanya takımında bu tarz oyunculardan çok var." yanıtını verdi.

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Deschamps, İspanya'nın Fransa'ya göre turnuva boyunca çok fazla seyahat etmesinin maçı etkileyip etkilemeyeceği yönündeki soru üzerine, "İspanyolların seyahat sürelerine bakmadım. Biz kendimizinkini biliyoruz. Yolumuzu biliyorduk ve Boston'ı seçmiş olmamız da boşuna değil. Biz kendi yolumuzu çizdik. Sonrasında maçları izliyorum, yaptıkları kilometreleri hesaplamakla uğraşmıyorum." diye konuştu.

"HEYECAN VERİCİ BİR MAÇ OLACAK"

Deneyimli teknik adam, İspanya'yı favori görüp görmediği sorusuna, "Evet, onaylıyorum. Luis ve takımı üzerinde bir baskı kurmak istemiyorum ama o da insanların İspanya'dan çok şey beklediğini iyi biliyor ama İspanya hücum etmeyi de çok iyi biliyor, savunmayı da çok iyi yapıyor. Çünkü 6 maçta sadece bir gol yediler. İki takımın hücumdaki kalitesi göz önüne alındığında heyecan verici bir maç olacak." cevabını verdi.

Deschamps, Fransa'nın İspanya'ya son iki resmi maçta yenilmesiyle ilgili, şöyle konuştu:

"Çıkarılacak bir ders yok, o dönem sahada olan oyuncuların bir gerçeği vardı. Her iki tarafta da şu an kadroda olan pek çok oyuncu var ama hepsi aynı değil, bazıları belki aynı form seviyesinde değil. Bu bir güç dengesidir. İspanya takımının kalitesini biliyorsunuz. Yoğun bir baskı kurma kapasitesine sahipler. Eğer çok az gol yiyorlarsa, bu rakibin topu almakta, tutmakta ve pozisyon üretmekte zorlanmasından kaynaklanıyor. Biz de topa ihtiyaç duyan ve rakibe sorun yaratabilecek bir takımız, dolayısıyla bu bir güç dengesi mücadelesi olacak."

Deschamps, en son 15 gün önce forma giyen Aurelien Tchouameni'nin durumunun riskli olduğu için çeyrek finalde Fas karşısında oynamadığını ve henüz yüzde 100 iyileşmediğini söyledi.

ZAIRE-EMERY: BİR AN ÖNCE SAHAYA ÇIKMAK İSTİYORUZ

Fransız orta saha oyuncusu Warren Zaire-Emery ise İspanya'nın topa sahipken ve topsuz alandaki kalitesine dikkati çekerek, "Bizim de ani ataklarda hızlı çıkabilme, topa sahip olabilme ve iyi savunma yapabilme gibi güçlerimiz ve kalitemiz var. Sonuçta bu bir oyun, oyun neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Sadece bir an önce sahaya çıkmak istiyoruz, bu maça odaklanmış durumdayız." diye konuştu.

Eski İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un Fransa Milli Takımı'ndaki futbolcuların birçoğunun göçmen kökenli olmasını eleştirmesiyle ilgili soruya, "Açıkçası bu yorumu görmedim. Bence Fransa her türden, her ırktan oyuncuya sahip ve Fransa'yı Fransa yapan da tam olarak bu. Biz burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Hep birlikte, birbirine çok sıkı kenetlenmiş bir grubuz ve bence akılda tutulması gereken tek şey de bu." yanıtını verdi.