Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Dört büyük takımın kalesinde zirve Andre Onana'da!

        Dört büyük takımın kalesinde zirve Andre Onana'da!

        Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, Süper Lig'in ilk 6 haftasında gösterdiği performansla Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın file bekçilerini geride bıraktı. Yüzde 81.5 kurtarış oranına ulaşan Onana, Ederson, Nübel ve Uğurcan Çakır'ın önünde zirvede yer aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 12:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dört büyük takımın kalesinde zirve Onana'da!

        Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, Andre Onana, bordo-mavili formayla bu sezon çıktığı 6 lig maçında sergilediği performansla dikkat çekti. Tüm karşılaşmalarda 90 dakika görev yapan Onana, yüzde 81.5'lik kurtarış oranıyla dört büyükler arasındaki kalecilerde ilk sırada yer aldı.

        Onana, Kasımpaşa, Başakşehir, Amed Sportif Faaliyetler, Gençlerbirliği, Konyaspor ve Galatasaray karşılaşmalarında Trabzonspor'un kalesini korudu. Deneyimli kaleci, bu süreçte iki maçta kalesini gole kapattı.

        GALATASARAY KARŞISINDA DUVAR OLDU

        Trabzonspor'un sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada kalesini gole kapatan Andre Onana, bordo-mavili takımın farklı galibiyetinde önemli rol oynadı. Kamerunlu kaleci, bu karşılaşmayla birlikte hem takımının savunmadaki direncine katkı sağladı hem de dört büyüklerin kalecileri arasındaki kurtarış yüzdesi sıralamasında zirvedeki yerini güçlendirdi.

        REKLAM

        EDERSON YAKIN TAKİPTE

        Onana'nın ardından Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson geldi. 5 karşılaşmada görev yapan Ederson yüzde 80 kurtarış oranına ulaştı. Beşiktaş kalecisi Nübel yüzde 58'de kalırken, Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır ise yüzde 50 kurtarış oranıyla bu dört kaleci arasında son sırada yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #trabzonspor
        #Andre Onana
        #süper lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şanlıurfa'da 5.4'lük deprem! Birçok ilde hissedildi
        Şanlıurfa'da 5.4'lük deprem! Birçok ilde hissedildi
        MASAK'tan savcılığa fon bilgilendirmesi
        MASAK'tan savcılığa fon bilgilendirmesi
        Turgutlu'daki okul saldırısına Bakan Tekin'den açıklama
        Turgutlu'daki okul saldırısına Bakan Tekin'den açıklama
        Milliler, Uluslar Ligi'ne Fransa maçıyla başlıyor!
        Milliler, Uluslar Ligi'ne Fransa maçıyla başlıyor!
        Sermaye piyasası soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklandı
        Sermaye piyasası soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklandı
        ABD'den Putin'e G20 daveti
        ABD'den Putin'e G20 daveti
        Neşesi yerinde
        Neşesi yerinde
        MSB'den Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail açıklamaları
        MSB'den Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail açıklamaları
        İşte yeni isimlerin 6 haftalık performansı
        İşte yeni isimlerin 6 haftalık performansı
        Can kaybı 2'ye yükseldi... Kardeşleri için öldüler!
        Can kaybı 2'ye yükseldi... Kardeşleri için öldüler!
        Zirvenin adı: 'Sevdan Bir Ateş'
        Zirvenin adı: 'Sevdan Bir Ateş'
        Ailesi sinir krizi geçirdi! Kompresörlü cinayette şaşırtan savunma
        Ailesi sinir krizi geçirdi! Kompresörlü cinayette şaşırtan savunma
        Okan Buruk eleştirilere kafayı takmıyor!
        Okan Buruk eleştirilere kafayı takmıyor!
        Bakan Şimşek başkanlığında fon toplantısı
        Bakan Şimşek başkanlığında fon toplantısı
        Vlahovic, Serenay'ı beğendi
        Vlahovic, Serenay'ı beğendi
        Kahreden kaza! Hamile anne ve 2 çocuğu öldü
        Kahreden kaza! Hamile anne ve 2 çocuğu öldü
        Karı koca evlerinde cansız bulundu! Kimyasal ölüm şüphesi
        Karı koca evlerinde cansız bulundu! Kimyasal ölüm şüphesi
        Konser maratonu sürüyor
        Konser maratonu sürüyor
        Su dolu menfez iki çocuğu yuttu! Çok büyük acı...
        Su dolu menfez iki çocuğu yuttu! Çok büyük acı...
        11 yıl sonra ilk: Xi, ABD ziyaretine başladı
        11 yıl sonra ilk: Xi, ABD ziyaretine başladı