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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Dünya Kupası'na damga vuran Vozinha, Şili ekibi Colo Colo'da

        Dünya Kupası'na damga vuran Vozinha, Şili ekibi Colo Colo'da

        Şili ekibi Colo Colo, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları formasıyla "adından söz ettiren" kaleci Vozinha'yı transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 10:02 Güncelleme:
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        Dünya Kupası'na damga vurdu: İşte yeni takımı!

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda adından söz ettiren Yeşil Burun Adaları'nın file bekçisi Vozinha'nın yeni adresi Şili ekibi Colo Colo oldu.

        Kulübün açıklamasında, sağlık kontrolünden geçen 40 yaşındaki Vozinha'nın resmi sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

        Dünya Kupası'ndaki kurtarışlarıyla Yeşil Burun Adaları'nın gruptan çıkmasında önemli rol oynayan Vozinha, turnuvanın en çok gündeme gelen futbolcularından oldu.

        Tam adıyla Josimar Jose Evora Dias'ın ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'daki takipçi sayısı, elde ettiği popülariteyle 50 binden yaklaşık 30 milyona ulaştı.

        Ülkesinin dışında Angola, Moldova, Portekiz, Kıbrıs Rum Kesimi ve Slovakya gibi ülkelerde görev yapan Vozinha, Zimbru, Gil Vicente, AEL Limassol, Trencin ve son olarak Chaves'te forma giymişti.

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