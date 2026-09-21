Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a destek!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a 4-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'la ilgili destek açıklaması yayınlandı.

Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'a ve futbol takımına olan güvenlerinin sürdüğünü belirtirken, sezon hedeflerinden sapmayacaklarını vurguladı.

"DÜN DE İNANCIMIZ TAMDI, BUGÜN DE TAMDIR"

Dursun Özbek, Okan Buruk'la her zaman irtibat halinde olduklarını ve Trabzonspor maçının ardından teknik heyetle değerlendirme yaptıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Okan hocamla her zaman irtibat halinde olduğumuz gibi Trabzonspor karşılaşmasının ardından da kendisini bizzat arayarak morali bozmamasını ve kendisine olan güvenimizin tam olduğunu ifade ettim. Pazar günü de antrenmanın ardından tesislerimizde yüz yüze görüşerek takımımızın durumunu ve önümüzdeki süreci değerlendirdik.

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Okan Buruk'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı; bugün de tamdır."

"TAKIMIMIZIN ARKASINDA DURACAĞIZ"

Özbek, Galatasaray'ın yaşadığı puan kayıplarının fırsat verilmeden değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek teknik heyet ve futbolcuların arkasında olduklarını ifade etti:

"Ne yazık ki Galatasaray'ın yaşadığı her puan kaybını fırsat bilerek ortaya çıkan, kulübümüzü ve camiamızı karıştırmaya çalışan bazı art niyetli kişi ve odaklara karşı karşıyayız. Galatasaray kazandığında sessiz kalanların, tek bir olumsuz sonuçta kriz senaryoları üretmesini dikkatle takip ediyoruz. Dertlerinin Galatasaray olmadığı açıktır.

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Bizim tavrımız ise dün neyse bugün de aynıdır."

"YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Dursun Özbek, Okan Buruk yönetiminde dört yıldır sürdürülen çalışmaya dikkat çekerek kararlılık mesajı verdi:

"Okan Buruk yönetiminde dört yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz."

"HEDEFLERİMİZDEN ASLA SAPMAYACAĞIZ"

Galatasaray Başkanı, Trabzonspor karşılaşmasının sonucuyla taraftarları üzdüklerini kabul ederken, kulübün sezon hedeflerinde değişiklik olmadığını vurguladı:

"Trabzonspor karşılaşmasında alınan sonuç nedeniyle taraftarlarımızı üzdüğümüzün farkındayız. Ancak şahsım, yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve büyük Galatasaray taraftarıyla tek yumruk olarak hedeflerimizden asla sapmayacağız."

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Özbek açıklamasını, sezon hedeflerine vurgu yaparak tamamladı:

"Tüm konsantrasyonumuz, Süper Lig'de üst üste beşinci şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa'daki hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektir."