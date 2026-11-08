Dusan Vlahovic: Çok önemli bir galibiyet
Beşiktaş'ın Sırp forveti Dusan Vlahovic, Süper Lig'in 11. haftasında 3-0 mağlup ettikleri Gençlerbirliği mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu. Galibiyetin önemli olduğunun altını çizen golcü futbolcu, "Bugün önemli bir maçtı ve galibiyet çok önemliydi. Birkaç maçtır iyi oynamıyorduk. Yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz." dedi.
Giriş: 08 Kasım 2026 - 23:58 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş'ta iki kez fileleri havalandıran Dusan Vlahovic, karşılaşmanın ardından konuştu.
"ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET"
Galibiyetin önemine vurgu yapan Vlahovic, "Bugün önemli bir maçtı, galibiyet çok önemliydi. Birkaç maçtır iyi oynamıyorduk ama galibiyet önemliydi, bu şekilde devam etmek istiyoruz." dedi.
TROSSARD'IN HEDİYE ÇAĞRISINA YANIT
Takımın performansına ve Trossard'ın asistlerine değinen Sırp futbolcu, takım arkadaşına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:
"Santrfor bir takım gol atıyorsa takım iyi oynuyordur. Takımımız iyi oynadı. Trossard'a teşekkür ediyorum. Asistlerinden ötürü mutluyum. Bugün gol atamadı ne yazık ki ama atacaktır.
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Trossard bu şekilde devam ettiği müddetçe her hafta hediye alırım ona. Şaka bir yana, kimin gol attığından asist yapmasından ziyade kazanmak önemli."
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