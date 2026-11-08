Dusan Vlahovic: Çok önemli bir galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş'ta iki kez fileleri havalandıran Dusan Vlahovic, karşılaşmanın ardından konuştu.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET"

Galibiyetin önemine vurgu yapan Vlahovic, "Bugün önemli bir maçtı, galibiyet çok önemliydi. Birkaç maçtır iyi oynamıyorduk ama galibiyet önemliydi, bu şekilde devam etmek istiyoruz." dedi.

TROSSARD'IN HEDİYE ÇAĞRISINA YANIT

Takımın performansına ve Trossard'ın asistlerine değinen Sırp futbolcu, takım arkadaşına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Santrfor bir takım gol atıyorsa takım iyi oynuyordur. Takımımız iyi oynadı. Trossard'a teşekkür ediyorum. Asistlerinden ötürü mutluyum. Bugün gol atamadı ne yazık ki ama atacaktır.

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Trossard bu şekilde devam ettiği müddetçe her hafta hediye alırım ona. Şaka bir yana, kimin gol attığından asist yapmasından ziyade kazanmak önemli."