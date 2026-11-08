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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Dusan Vlahovic: Çok önemli bir galibiyet

        Dusan Vlahovic: Çok önemli bir galibiyet

        Beşiktaş'ın Sırp forveti Dusan Vlahovic, Süper Lig'in 11. haftasında 3-0 mağlup ettikleri Gençlerbirliği mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu. Galibiyetin önemli olduğunun altını çizen golcü futbolcu, "Bugün önemli bir maçtı ve galibiyet çok önemliydi. Birkaç maçtır iyi oynamıyorduk. Yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 23:58 Güncelleme:
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        "Çok önemli bir galibiyet"

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş'ta iki kez fileleri havalandıran Dusan Vlahovic, karşılaşmanın ardından konuştu.

        "ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET"

        Galibiyetin önemine vurgu yapan Vlahovic, "Bugün önemli bir maçtı, galibiyet çok önemliydi. Birkaç maçtır iyi oynamıyorduk ama galibiyet önemliydi, bu şekilde devam etmek istiyoruz." dedi.

        TROSSARD'IN HEDİYE ÇAĞRISINA YANIT

        Takımın performansına ve Trossard'ın asistlerine değinen Sırp futbolcu, takım arkadaşına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

        "Santrfor bir takım gol atıyorsa takım iyi oynuyordur. Takımımız iyi oynadı. Trossard'a teşekkür ediyorum. Asistlerinden ötürü mutluyum. Bugün gol atamadı ne yazık ki ama atacaktır.

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        Trossard bu şekilde devam ettiği müddetçe her hafta hediye alırım ona. Şaka bir yana, kimin gol attığından asist yapmasından ziyade kazanmak önemli."

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