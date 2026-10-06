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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ederson Moraes, imza gününde sarı-lacivertli taraftarla buluştu

        Ederson Moraes, imza gününde sarı-lacivertli taraftarla buluştu

        Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson Moraes, kulüp ürünlerinin satışının yapıldığı Fenerium mağazasında sarı-lacivertli taraftarlara imza dağıttı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 16:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ederson, imza gününde taraftarla buluştu!

        Fenerbahçe’nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, Kadıköy’de bulunan Fenerium mağazasında düzenlenen imza gününde sarı-lacivertli taraftarlarla bir araya geldi.

        İmza etkinliğinin duyurulmasının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren yüzlerce taraftar mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle genç taraftarların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda Ederson, hem imza dağıttı hem fotoğraf çektirdi.

        Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen etkinlikte her yaştan futbolsever, Brezilyalı kaleciyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Gösterilen yoğun ilgiden memnun kalan Ederson Moraes, Fenerbahçe taraftarına teşekkür etti.

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        #fenerbahçe
        #imza günü
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