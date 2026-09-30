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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Emmanuel Emenike'den HT Spor'a özel açıklamalar: Kante'yi o kadroda görmek isterdim!

        Emmanuel Emenike'den HT Spor'a özel açıklamalar: Kante'yi o kadroda görmek isterdim!

        Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 17:34 Güncelleme:
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        "Kante'yi o kadroda görmek isterdim!"

        Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, HT Spor’un konuğu oldu. Emenike, HT Spor Muhabiri Esra Köse'nin sorularını yanıtladı

        İşte Emenike'nin HT Spor'a özel açıklamaları:

        Fenerbahçe'nin bu sezonu hakkında iyi şeyler hissediyorum. Birçok iyi oyuncuyu bir araya getirdiler. Kadroda önemli isimler var. İyi bir takım var ve güzel bir sezon geçireceklerinden eminim.

        "İSMAİL KARTAL, FUTBOLCULARINI ÇOCUĞU GİBİ GÖREN BİR İNSAN"

        İsmail Kartal'ın geri dönmesi bence güzel. Onun iyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. İsmail Kartal, futbolcularını çocuğu gibi gören bir insan. Başkanın onu takıma geri getirmesinin de iyi bir adım olduğunu düşünüyorum.

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        "KADRODA ÇOK ÖNEMLİ İSİMLER VAR"

        Takımdaki birçok oyuncuyu uzun süredir takip ediyorum. Greenwood’u Manchester United döneminden bu yana biliyorum. Lukaku’yu da birçok kez izledim; çok güçlü bir oyuncu. Kante de var tabii. Kadroda çok önemli isimlerin olduğunu düşünüyorum.

        "KANTE'Yİ ŞAMPİYON OLDUĞUMUZ KADRODA GÖRMEK İSTERDİM"

        "O dönem bence ihtiyacımız olan bütün oyunculara sahiptik. Ama bugüne baktığımda, sanırım N’Golo Kanté’yi şampiyon olduğumuz kadroda görmek isterdim. Onun gibi bir oyuncunun o kadroya çok şey katabileceğini düşünüyorum."

        "KUYT İÇİN EN İYİSİNİ DİLİYORUM"

        "Kuyt için en iyisini diliyorum. Fenerbahçe'ye geri döndüğünü görünce açıkçası şaşırmadım. O çok iyi ve sakin bir insan. Fenerbahçe'yle olan bağını biliyorum. Bu sezonun da onun için iyi geçmesini umuyorum."

        "BURADA OLMAK BENİM İÇİN BİR ONUR"

        "Fenerbahçe Kulübü'ne gelip yöneticileri, çalışanları ve buradaki insanları yeniden görmek benim için çok güzel bir duygu. Gerçekten çok iyi hissediyorum. Beni sıcak bir şekilde karşıladılar. Burada olmak benim için bir onur. Bunun için minnettarım."

        "AZİZ YILDIRIM ÇOK İYİ BİR İNSAN"

        "Aziz Yıldırım’ın geri dönmesini isteyen kişilerden biriydim. Onun başkanlığa gelmesiyle birlikte birçok şeyin değişeceğini düşünüyorum. Geri döndüğü için mutluyum. Aziz Yıldırım çok iyi bir insan. Hem Fenerbahçe’yi hem de Türk futbolunu olumlu anlamda değiştirebilecek kapasitesi var."

        "BU SENE HER ŞEYİN DEĞİŞECEĞİNE İNANIYORUM"

        "Fenerbahçe uzun yıllardır şampiyon olamıyor. Bu Galatasaray'la alakalı bir durum. Ama bu sene her şeyin değişeceğine inanıyorum. Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyonluk için mücadele edeceğini düşünüyorum."

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        #emenike
        #fenerbahçe
        #ht spor
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