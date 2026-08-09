Enner Valencia, Boca Juniors'a transfer oldu!

Arjantin ekibi Boca Juniors, hücum hattını Enner Valencia ile güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Ekvadorlu forvet ile 31 Aralık 2027 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Geçtiğimiz sezon Meksika ekibi Pachuca'da forma giyen Valencia 22 maçta 8 gol kaydetti.

Kariyerinde Emelec, West Ham United, Everton, Fenerbahçe, Internacional, Tigres ve Pachuca formaları giyen Valencia, toplamda 9 kulüp şampiyonluğu yaşadı. Ekvadorlu golcü kariyeri boyunca 190'dan fazla gol ve 70 asist üretti.

EKVADOR TARİHİNİN EN GOLCÜSÜ

Ekvador Milli Takımı ile 3 Dünya Kupası ve 5 Copa America turnuvasında forma giyen Valencia, milli takım kariyerinde attığı 49 golle ülkesinin tüm zamanlardaki en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.