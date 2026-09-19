Ertuğrul Doğan'dan hakem ve MHK'ya tepki!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, karşılaşmanın ardından Papara Park'ta açıklamalarda bulundu.

"ÇOK GÜZEL BAŞLANGIÇ YAPTI"

Yeni teknik direktör Thomas Reis'in takıma katkısına değinen Ertuğrul Doğan, "Yeni bir hocamız var. Öncelikle dik duruşundan ötürü teşekkür ederim. Birçok kişi bu maça gelmekten çekindi aslında. Hocamız her söyleminde burada olmanın büyük bir şans olduğunu belirtti. Çok güzel başlangıç yaptı. Enerjisi çok pozitif. Bu enerjisi bize de, oyunculara da yansıyor. Trabzonumuza hoş geldin diyorum. Çok konuşma fırsatımız olmadı, bugün bir tek görüşebildik." dedi.

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"KIRMIZI KARTI NİYE VERMİYORSUN!"

Hakem yönetimine tepki gösteren Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Hafta arası hakemlerle ilgili bir yorum yapmıştım. Kelimeleri dikkatle seçmeye çalışıyorum. Büyük bir fedakarlık veren TFF başkanı var, her konuda Türk futbolunun gelişimi için her şeyi yapıyor. Yayın ihalesi toplantısında kulüplerin yanında durduğunu gösterdi. Biz genç hakemlerimize saygı duyuyoruz. Arkadaşım, değerli kardeşim; 80. dakikada bir kırmızı kart pozisyonu var. 2 metre önünde adam ayağını kırmak için vuruyor. Resmen kırmaya vuruyor. Niye kırmızı vermiyorsun! Herkes pozisyonu çok net gördüğünü gördü. Niye vermiyorsun! Niye insanların kafasında bu şüpheyi bırakıyorsun. Herkes emek veriyor, çirkeflik yok, herkes işini yapıyor. Niye görmezden geliyorsun, görüyorsun ve vermiyorsun. Bana konuşma hakkı veriyorsun. Bu arkadaşları uyarıyorum. Hareketlerine dikkat etmeleri lazım. Bu kafayla bir yere gidemezler. Ben onların geleceği için de konuşuyorum. Böyle bir şey olmaz. Sahada gördüğünüzü verin arkadaşım. Öyle bir tekmeyi görmeyince ne oluyor, insanların saygısını kaybediyorsun, başka bir şey olmuyor."

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"MHK BAŞKANI, HAKEMLERE GÖZLÜK DAĞITSIN"

MHK'ye de çağrıda bulunan Ertuğrul Doğan, "MHK Başkanına sesleniyorum, kendisini defalarca istifaya davet ettik. Sayın TFF başkanı durmasından yana, bildiği bir şey vardır diyoruz. Konuyu öyle kapatıyorum. Lütfen hakemlerini karşısına alsın, bu arkadaşlara gözlük mü verecek veya gözlerinde bir sıkıntı mı var, Trabzonspor maçlarında bu arkadaşların gözlerine bir şey oluyor, bir şey oluyor. Böyle bir pozisyona kırmızı kart vermeyecek VAR olmasa. Bana da yapmasınlar, Galatasaray'a da yapmasınlar, başka takımlara da yapmasınlar. Yazıktır günahtır!" ifadelerini kullandı.

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"HEP BERABER ZİRVEYE YÜRÜRÜZ"

Trabzonspor'un kadro yapılanması hakkında da konuşan Doğan, "Biz bu kadroyu kurarken tek düşüncemiz taraftarımızı nasıl daha mutlu ederizdi. Eksiklerimiz vardır, devre arasında tamamlarız. Transfer dönemine kadar desteklesin taraftarımız. Elimizden geleni yaparız, hep beraber zirveye yürürüz." dedi.

"SALAH, ŞEHRİN VİZYONUNA BİR KATKI"

Muhammed Salah hakkında da değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Salah bir dünya yıldızı! Dünya yıldızının dışında gerçekten karakteri yıldız. İnanılmaz bir karakteri var. Çok mütevazı birisi. Tek derdi şu an şehre alışmak. Biz gidemiyoruz, kendisi yaylalarda. Sağolsun şehri de tanıtıyor. Çok düzgün ve iyi bir insan. Çok genç kadromuz var, çok değerli gençler var. Bu oyuncuların gelişimi açısından Salah çok önemli bir rol model. Salah, transfer değil, şehrin vizyonuna bir katkı. Trabzonsporlu çocuklara bir mesajdır! Salah geldiği günden beri karşılığını veriyor, sağ olsun."

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"HEP SIKINTI OLACAK HALİ YOK"

Doğan, "Uzun süre sonra stressiz maç sonu seyrettiniz." sorusuna ise, "Bugünleri de görecekmişiz demek. Hep sıkıntı olacak hali yok." yanıtını verdi.