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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Ertuğrul Doğan ve Serdal Adalı PFDK'ya sevk edildi

        Ertuğrul Doğan ve Serdal Adalı PFDK'ya sevk edildi

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban; futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 23:50 Güncelleme:
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        Doğan ve Adalı PFDK'ya sevk edildi

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'de ikinci haftanın ardından üç kulüp başkanını ve 10 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan karşılaşmalarda meydana gelen ihlaller nedeniyle Erzurumspor FK, Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor, Eyüpspor, Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor, Beşiktaş, Göztepe, Kocaelispor ve Amed Sportif Faaliyetler disipline gönderildi.

        Ayrıca Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile İkinci Başkan Hakan Daltaban, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle kurula sevk edildi.

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        Diğer yandan Eyüpspor maçında kırmızı kart gören Gaziantep FK oyuncusu Juninho Bacuna da "kural dışı hareketi" sebebiyle disipline gönderildi.

        Trendyol 1. Lig'den Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Metro Holding Kayserispor, Muğlaspor, Antalyaspor, SMS Grup Sarıyer, Alagöz Holding Iğdır FK, Batman Petrolspor, Boluspor, Orfa Yapı Pendikspor, Turka Esenler Erokspor, Vanspor FK, Keçtaş Ankara Keçiörengücü, Manisa FK ve Mardin 1969 çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildi.

        Öte yandan 1. Lig'de Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar", geride kalan haftada SMS Grup Sarıyer maçında kırmızı kart gören Batman Petrolsporlu Mamadou Cissokho ise "kural dışı hareketi" sebebiyle disipline gönderildi.

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        #PFDK
        #Serdal Adalı
        #Ertuğrul Doğan
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