Erzurumspor Ebosele ile anlaştı
Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor FK, son olarak Başakşehir forması giyen İrlandalı sağ bek Festy Ebosele ile prensipte anlaştı.
Giriş: 08 Ağustos 2026 - 00:06 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, İrlandalı futbolcu Festy Ebosele ile prensipte anlaşmaya vardığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İstanbul Başakşehir forması giyen 24 yaşındaki oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Festy Ebosele'nin Erzurum'a gelişinin ardından gerçekleştirilecek sağlık kontrolleri sonrasında kendisiyle resmi sözleşme imzalanacaktır." denildi.
Öte yandan mavi-beyazlı kulüp, 3 Ağustos'ta prensip anlaşmasına vardığı Azerbaycanlı futbolcu Nariman Akhundzada ile resmi sözleşme imzaladığını duyurdu.
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