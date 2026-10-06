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        Erzurumspor FK’ya Ulusal Lisans verildi

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2026-2027 sezonu Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında yaptığı değerlendirmeler sonucunda Erzurumspor FK'ya Ulusal Lisans verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 14:20 Güncelleme:
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        Erzurumspor FK'ya Ulusal Lisans verildi!

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu'nun 2026-2027 sezonu Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında yaptığı değerlendirmeler sonucu ulusal lisans aldı.

        TFF Kulüp Lisans Kurulu, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig’de mücadele eden kulüplerin başvurularını Sportif, Sosyal ve Çevresel Sürdürülebilirlik, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali kriterler üzerinden inceledi.

        Yapılan değerlendirmeler sonucunda Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Eyüpspor, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ile birlikte toplam 5 kulübe Ulusal Lisans verildi. Trendyol 1. Lig’den 3, Nesine 2. Lig’den ise 10 kulüp Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

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        2026-2027 sezonunda en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 11'i UEFA, 44'ü ise Ulusal Lisans aldı.

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        #erzurumspor fk
        #süper lig
        #Lisans
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