Esteban Lepaul: Zorlu bir galibiyet

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında deplasmanda Türkiye'yi 1-0 mağlup eden Fransa'da Esteban Lepaul, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ZORLU BİR GALİBİYET"

Bu akşam Fransa formasıyla ilk maçımı zorlu bir galibiyetle tamamlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Mükemmel. O an farkında değildim, herkesin desteğiyle maça girdim. Bu skoru korumamız gerekiyordu. Sıkı çalışmak gerekiyordu. Zidane devre arasında savunma konusunda birkaç ayrıntıyı düzeltti ama gereksiz bir şey değildi. Oyunculara kendi başlarına hareket edebilmeleri için özgürlük tanıyan birisi.