EuroLeague'de çift maç haftası!
EuroLeague'de çift maç haftası heyecanı yarın başlayacak. Anadolu Efes, Real Madrid ve Kızılyıldız'la; Beşiktaş Maccabi Rapyd ve Barcelona ile; Fenerbahçe Tarfin ise Bayern Münih ve Dubai Basketbol ile karşılaşacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2. hafta maçları yarın ve 30 Eylül Çarşamba günü, 3. hafta müsabakaları ise 1 Ekim Perşembe ve 2 Ekim Cuma günü oynanacak.
Türk temsilcilerinden Anadolu Efes, yarın saat 20.00'de İspanyol ekibi Real Madrid'i ağırlayacak. Lacivert-beyazlı ekip, 1 Ekim Perşembe günü TSİ 21.00'de ise deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla karşılaşacak.
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında konuk olduğu İspanya'nın Barcelona takımına 89-82 yenildi.
FENERBAHÇE'NİN PROGRAMI
Ligin 2. haftasında yarın saat 20.45'te sahasında Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Tarfin, 2 Ekim Cuma günü saat 20.45'te ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Basketbol takımını konuk edecek.
Sarı-lacivertliler, ligin ilk haftasında ağırladığı İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup ederek lige galibiyetle başladı.
BEŞİKTAŞ'IN MAÇLARI
Beşiktaş ise 30 Eylül Çarşamba günü TSİ 21.05'te Sırbistan'da İsrail'in Maccabi Rapyd takımıyla karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, 2 Ekim Cuma günü saat 20.00'de de İspanyol temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak.
Avrupa Ligi'ne 13 sezon sonra katılan Beşiktaş, ilk hafta maçında konuk ettiği İspanya'nın Valencia Basket ekibine 96-94 mağlup oldu.
Basketbol Avrupa Ligi'nde 2. ve 3. hafta karşılaşmalarının programı (TSİ) şu şekilde:
2. HAFTA
Yarın:
19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Barcelona (İspanya)
20.00 Zalgiris (Litvanya)-Olympiakos (Yunanistan)
20.00 Anadolu Efes-Real Madrid (İspanya)
20.45 Fenerbahçe Tarfin-Bayern Münih (Almanya)
21.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Hapoel IBI (İsrail)
21.30 Armani Olimpia Milan (İtalya)-Virtus Bologna (İtalya)
21.30 Valencia Basket (İspanya)-Baskonia (İspanya)
21.45 Paris Basketbol (Fransa)-Partizan (Sırbistan)
30 Eylül Çarşamba:
21.05 Maccabi Rapyd (İsrail)-Beşiktaş
21.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-LDLC ASVEL (Fransa)
3. HAFTA
1 Ekim Perşembe:
19.00 Hapoel IBI-Real Madrid
21.00 Kızılyıldız-Anadolu Efes
21.30 Virtus Bologna-Olympiakos
21.45 Paris Basketbol-Zalgiris
2 Ekim Cuma:
20.00 Beşiktaş-Barcelona
20.45 Fenerbahçe Tarfin-Dubai Basketbol
21.00 Bayern Münih-Partizan
21.00 LDLC ASVEL-Valencia Basket
21.15 Panathinaikos AKTOR-Maccabi Rapyd
21.30 Baskonia-Armani Olimpia Milan