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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague EuroLeague'de çift maç haftası!

        EuroLeague'de çift maç haftası!

        EuroLeague'de çift maç haftası heyecanı yarın başlayacak. Anadolu Efes, Real Madrid ve Kızılyıldız'la; Beşiktaş Maccabi Rapyd ve Barcelona ile; Fenerbahçe Tarfin ise Bayern Münih ve Dubai Basketbol ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 11:12 Güncelleme:
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        EuroLeague'de çift maç haftası!

        Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2. hafta maçları yarın ve 30 Eylül Çarşamba günü, 3. hafta müsabakaları ise 1 Ekim Perşembe ve 2 Ekim Cuma günü oynanacak.

        Türk temsilcilerinden Anadolu Efes, yarın saat 20.00'de İspanyol ekibi Real Madrid'i ağırlayacak. Lacivert-beyazlı ekip, 1 Ekim Perşembe günü TSİ 21.00'de ise deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla karşılaşacak.

        Anadolu Efes, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında konuk olduğu İspanya'nın Barcelona takımına 89-82 yenildi.

        FENERBAHÇE'NİN PROGRAMI

        Ligin 2. haftasında yarın saat 20.45'te sahasında Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Tarfin, 2 Ekim Cuma günü saat 20.45'te ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Basketbol takımını konuk edecek.

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        Sarı-lacivertliler, ligin ilk haftasında ağırladığı İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup ederek lige galibiyetle başladı.

        BEŞİKTAŞ'IN MAÇLARI

        Beşiktaş ise 30 Eylül Çarşamba günü TSİ 21.05'te Sırbistan'da İsrail'in Maccabi Rapyd takımıyla karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, 2 Ekim Cuma günü saat 20.00'de de İspanyol temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak.

        Avrupa Ligi'ne 13 sezon sonra katılan Beşiktaş, ilk hafta maçında konuk ettiği İspanya'nın Valencia Basket ekibine 96-94 mağlup oldu.

        Basketbol Avrupa Ligi'nde 2. ve 3. hafta karşılaşmalarının programı (TSİ) şu şekilde:

        2. HAFTA

        Yarın:

        19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Barcelona (İspanya)

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        20.00 Zalgiris (Litvanya)-Olympiakos (Yunanistan)

        20.00 Anadolu Efes-Real Madrid (İspanya)

        20.45 Fenerbahçe Tarfin-Bayern Münih (Almanya)

        21.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Hapoel IBI (İsrail)

        21.30 Armani Olimpia Milan (İtalya)-Virtus Bologna (İtalya)

        21.30 Valencia Basket (İspanya)-Baskonia (İspanya)

        21.45 Paris Basketbol (Fransa)-Partizan (Sırbistan)

        30 Eylül Çarşamba:

        21.05 Maccabi Rapyd (İsrail)-Beşiktaş

        21.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-LDLC ASVEL (Fransa)

        3. HAFTA

        1 Ekim Perşembe:

        19.00 Hapoel IBI-Real Madrid

        21.00 Kızılyıldız-Anadolu Efes

        21.30 Virtus Bologna-Olympiakos

        21.45 Paris Basketbol-Zalgiris

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        2 Ekim Cuma:

        20.00 Beşiktaş-Barcelona

        20.45 Fenerbahçe Tarfin-Dubai Basketbol

        21.00 Bayern Münih-Partizan

        21.00 LDLC ASVEL-Valencia Basket

        21.15 Panathinaikos AKTOR-Maccabi Rapyd

        21.30 Baskonia-Armani Olimpia Milan

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