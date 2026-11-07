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        Eyüpspor: 0 - Kocaelispor: 2 | MAÇ SONUCU ve ÖZETİ

        Kocaelispor, Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu son sıradaki Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Körfez ekibine üç puanı getiren golleri ilk yarıda Agyei ve Berkan Kutlu kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 15:25 Güncelleme:
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        Kocaelispor ilk yarıda fişi çekti!

        Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor ile Kocaelispor kozlarını paylaştı. Konuk ekip Kocaelispor, ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

        Yeşil-siyahlılara üç puanı getiren golleri 5. dakikada Agyei ile 28. dakikada Berkan Kutlu kaydetti.

        Selçuk İnan'ın öğrencileri bu sonuçla puanını 19'a yükseltip maç fazlasıyla 6. sıraya tırmandı.

        Ligin son sırasına demir atan Eyüpspor ise 3 puanda kaldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        5. dakikada Kocaelispor öne geçti. Sissoho'nun ceza yayının sol çaprazından şutunda, kaleci Moldovan meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu altıpas çizgisinin gerisinde önünde bulan Agyei'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

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        12. dakikada Baku'nun pasında ceza yayının gerisinde topla buluşan Uğur Kaan Yıldız'ın vuruşunda meşin yuvarlak, Eyüpspor savunmasına çarpıp kaleye yöneldi. Kaleci Moldovan, meşin yuvarlağı önledi.

        22. dakikada Massanga'nın pasında topla buluşan Boutobba, Kocaelisporlu Berkan Kutlu'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahasının sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Serhat Öztaşdelen, meşin yuvarlağı önledi.

        28. dakikada Kocaelispor farkı 2'ye çıkardı. Tayfur Bingöl'ün uzun pasında sol kanatta topla buluşan Baku, ceza sahasının sol tarafındaki Rivas'a meşin yuvarlağı aktardı. Bu oyuncunun pasında ceza yayında topla buluşan Berkan Kutlu'nun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 0-2.

        55. dakikada Uğur Kaan Yıldız'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza yayının içerisinde topla buluşan Sissoho'nun bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

        67. dakikada Raux Yao'nun pasında savunmanın arkasına sarkan Abdullahi, kaleci Serhat'tan sıyrıldıktan sonra ceza sahasının sağ çaprazından vuruşunu yaptı. Kocaelisporlu Emir Ortakaya, kaleci Serhat'ın müdahalesine rağmen kaleye yönelen topa müdahale ederek golü önledi.

        90+1. dakikada paslaşılarak kullanılan kornerde sağ kanatta topla buluşan Sadia, arka direğe doğru ortasını açtı. Bu noktada bulunan Yusuf Barası'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

        Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

        Hakemler: Melek Dakan, Samet Çiçek, Selahattin Altay

        Eyüpspor: Moldovan, Ömer Ahmet Ceyhan (Dk. 63 Berhan Kutlay Şatlı), El Yamiq, Jules, Anıl Yaşar, Massanga (Dk. 85 Hamza Akman), Raux Yao, Boutobba (Dk. 46 Yusuf Barası), Sabiri (Dk. 46 Costa), Pintor (Dk. 18 Sadia), Abdullahi

        Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Dijksteel, Emir Ortakaya, Rivas (Dk. 84 Muharrem Cinan), Berkan Kutlu, Sissoho (Dk. 84 Gulliksen), Show (Dk. 6 Tayfur Bingöl), Agyei, Baku (Dk. 74 Sousa), Aye (Dk. 74 Metehan Altunbaş)

        Goller: Dk. 5 Agyei, Dk. 28 Berkan Kutlu (Kocaelispor)

        Sarı kartlar: Dk. 63 Tayfur Bingöl, Dk. 82 Rivas, Dk. 83 Agyei (Kocaelispor), Dk. 82 Jules (Eyüpspor)

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        #Kocaelispor
        #süper lig
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