Fatih Karagümrük: 0 - Boluspor: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük sahasında Boluspor'u ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 beraberlikle sona erdi.
Giriş: 21 Kasım 2026 - 20:50 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Boluspor kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Boluspor 5 puana yükseldi. Fatih Karagümrük ise 20 puana ulaştı.
Ligin 16. haftasında F. Karagümrük deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Boluspor ise sahasında Esenler Erokspor'u ağırlayacak.
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