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        Fatih Karagümrük'te Salvatore Bocchetti dönemi!

        1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevine İtalyan çalıştırıcı Salvatore Bocchetti'yi getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 22:38 Güncelleme:
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        Karagümrük'e İtalyan hoca!

        Fatih Karagümrük Kulübü, teknik direktörlük görevi için Salvatore Bocchetti ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, Teknik Direktör Salvatore Bocchetti ile sözleşme imzaladı. Futbolculuk kariyerinde Milan, Genoa, Rubin Kazan ve Spartak Moskova gibi kulüplerde forma giyen Bocchetti, teknik direktörlük kariyerinde ise Serie A ekiplerinden Verona ve Monza'yı çalıştırdı. Salvatore Bocchetti'ye ailemize hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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