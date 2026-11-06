Fatih Karagümrük'te Salvatore Bocchetti dönemi!
1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevine İtalyan çalıştırıcı Salvatore Bocchetti'yi getirdi.
Giriş: 06 Kasım 2026 - 22:38 Güncelleme:
Fatih Karagümrük Kulübü, teknik direktörlük görevi için Salvatore Bocchetti ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, Teknik Direktör Salvatore Bocchetti ile sözleşme imzaladı. Futbolculuk kariyerinde Milan, Genoa, Rubin Kazan ve Spartak Moskova gibi kulüplerde forma giyen Bocchetti, teknik direktörlük kariyerinde ise Serie A ekiplerinden Verona ve Monza'yı çalıştırdı. Salvatore Bocchetti'ye ailemize hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ