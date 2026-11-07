Fenerbahçe arsaVev: 1 - Galatasaray: 0 | MAÇ SONUCU (Kadın Futbol Süper Ligi)
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasındaki derbide Fenerbahçe arsaVev, Galatasaray'ı 89. dakikada Ece Türkoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.
Giriş: 07 Kasım 2026 - 17:20 Güncelleme:
Fenerbahçe ArsaVev, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren tek golü 89. dakikada Ece Türkoğlu kaydetti.
ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK GALİBİYET
Bu sonuçla Fenerbahçe arsaVev, puanını 22'e yükselterek liderliğe yükseldi. Galatasaray ise maç fazlasıyla 21 puanda kalarak ikinci sıraya geriledi.
Galatasaray, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.
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