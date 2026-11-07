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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe arsaVev: 1 - Galatasaray: 0 | MAÇ SONUCU (Kadın Futbol Süper Ligi)

        Fenerbahçe arsaVev: 1 - Galatasaray: 0 | MAÇ SONUCU (Kadın Futbol Süper Ligi)

        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasındaki derbide Fenerbahçe arsaVev, Galatasaray'ı 89. dakikada Ece Türkoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 17:20 Güncelleme:
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        Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe'nin!

        Fenerbahçe ArsaVev, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

        Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren tek golü 89. dakikada Ece Türkoğlu kaydetti.

        ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK GALİBİYET

        Bu sonuçla Fenerbahçe arsaVev, puanını 22'e yükselterek liderliğe yükseldi. Galatasaray ise maç fazlasıyla 21 puanda kalarak ikinci sıraya geriledi.

        Galatasaray, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.

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