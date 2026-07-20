Fenerbahçe Avrupa Kupaları'nda 301. maçına çıkıyor

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunun ilk maçına UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda çıkacak.

Sarı-lacivertliler yarın konuk edeceği Polonya ekibi Gornik Zabrze karşısında rövanş için avantaj arayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, yarın saat 21.00'de evinde Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek.

Sezonun ilk resmi müsabakasına Polonya temsilcisi karşısında çıkacak olan sarı-lacivertliler rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Eşleşmenin ikinci maçı 29 Temmuz Çarşamba günü Zabrze'de oynanacak.

AVRUPA KUPALARI'NDA 301. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında yarın oynayacağı mücadeleyle birlikte 301. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 118 galibiyet alırken, 65 maçta da berabere kaldı. 117 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 409 gol gönderirken, kalesinde ise 423 gol gördü.

REKLAM

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİ'NDE 43. MAÇ

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 42 kez eleme maçı oynadı. Kanarya, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet alırken, 13 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte rakip filelere 62 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde 51 gole engel olamadı.

POLONYA TAKIMLARI İLE 52 YIL SONRA

Fenerbahçe, bugüne kadar Polonya temsilcilerinden sadece Ruch Chorzow ile rakip oldu. Sarı-lacivertliler, Chorzow ekibiyle 1972-1973 sezonunda UEFA Kupası'nda, 1974-1975 sezonunda ise Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda eşleşti. Bu süreçteki maçlarda Polonya ekibi 3 galibiyet alırken, Fenerbahçe 1 kez kazandı. Sarı-lacivertliler, 52 yıl sonra bir başka Polonya takımıyla mücadele edecek.

AVRUPA KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu oyuncular yer alıyor:

"Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Sidiki Cherif."

MANFREDAS LUKJANCUKAS DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasında oynanacak müsabakada Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Manfredas Lukjancukas düdük çalacak. Lukjancukas'ın yardımcılıklarını Mangirdas Mirauskas ile Aleksandras Stepanovas yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Vilius Paulauskas olacak.

Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda Alman Christian Dingert oturacak. AVAR'da ise Donatas Simenas eşlik edecek.