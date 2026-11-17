Archie Brown taraftarlarla buluştu
Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, düzenlenen imza gününde sarı-lacivertli taraftarlarla buluştu.
Giriş: 17 Kasım 2026 - 16:52 Güncelleme:
Fenerbahçeli futbolcu Archie Brown, Fenerium'un düzenlediği imza gününde sarı-lacivertli taraftarlarla bir araya geldi.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Fenerium Maraton Mağazası'ndaki etkinlikte İngiliz futbolcu, taraftarların formalarını, atkılarını ve çeşitli lisanslı ürünleri imzaladı.
Taraftarlar tezahüratlarla Archie Brown'a sevgilerini gösterdi.
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