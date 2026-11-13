Fenerbahçe'de Chris Silva ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Tarfin, Gabonlu forvet Chris Silva ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “2025-26 ve 2026-27 sezonlarında formamızı giyen, bu süre boyunca kazandığımız başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Chris Silva ile yollarımız karşılık anlaşarak ayrılmıştır. Chris Silva’ya tüm emekleri için teşekkür ediyor, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.