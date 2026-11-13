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        Haberler Spor Basketbol STBL Fenerbahçe'de Chris Silva ile yollar ayrıldı!

        Fenerbahçe'de Chris Silva ile yollar ayrıldı!

        Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Gabonlu oyuncu Chris Silva ile yolların ayrıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 12:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fenerbahçe Tarfin'de ayrılık!

        Fenerbahçe Tarfin, Gabonlu forvet Chris Silva ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

        Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “2025-26 ve 2026-27 sezonlarında formamızı giyen, bu süre boyunca kazandığımız başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Chris Silva ile yollarımız karşılık anlaşarak ayrılmıştır. Chris Silva’ya tüm emekleri için teşekkür ediyor, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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