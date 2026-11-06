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        Fenerbahçe'de Çorum FK mesaisi!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 15:49 Güncelleme:
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        F.Bahçe'de Çorum FK mesaisi!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

        Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.

        Sahada koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yapan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maç ve taktiksel çalışmalarla noktaladı.

        Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını yarın tamamlayacak ve Çorum'a gidecek.

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        #süper lig
        #fenerbahçe
        #Çorum FK
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