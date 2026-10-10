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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Dirk Kuyt'a verilen para cezası onandı!

        Fenerbahçe'de Dirk Kuyt'a verilen para cezası onandı!

        TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Dirk Kuyt'a verilen 50 bin TL para cezasının onandığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 13:40 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'de Kuyt'a verilen para cezası onandı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Dirk Kuyt'a verilen 50 bin TL para cezasının onandığını duyurdu.

        TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen para cezaları için kulüplerin itiraz dilekçeleri Tahkim Kurulu tarafından incelendi. Fenerbahçe Kulübü'nün ve antrenörü Dirk Kuyt’un PFDK kararlarına itirazı sonrası yapılan müzakerede şu kararlar alındığı belirtildi:

        "Fenerbahçe’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün Kuzey D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle Fenerbahçe Antrenörü Dirk Kuyt’un akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir."

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        #fenerbahçe
        #Kuyt
        #ceza
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