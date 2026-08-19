Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi: Daha iyi bir sonuç alabilirdik!

        Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi: Daha iyi bir sonuç alabilirdik!

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Olimpik Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin Fransız yıldızı Matteo Guendouzi, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 00:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Daha iyi bir sonuç alabilirdik!"

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "DAHA İYİ BİR SONUÇ ALABİLİRDİK"

        Bu bir hayal kırıklığı değil; yüzümüzde tebessüm yok ama üzüntü de yok. Bence daha iyi bir sonuç alabilirdik. Çok sayıda orta pozisyonu yakaladık, topumuz direkten döndü. Lyon'un çok iyi bir takım olduğunu biliyorduk ama rövanş maçına hazırız. Yeni bir teknik direktörümüz ve çok sayıda yeni oyuncumuz var, henüz en iyi seviyemizden uzağız. Yine de ortada olumlu şeyler var.

        F.Bahçe turu Fransa'ya bıraktı!
        F.Bahçe turu Fransa'ya bıraktı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #fenerbahçe
        #Matteo Guendouzi
        #guendouzi
        #lyon
        #Olimpik Lyon
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe turu Fransa'ya bıraktı!
        F.Bahçe turu Fransa'ya bıraktı!
        Yeni Parti milletvekili bıçaklandı
        Yeni Parti milletvekili bıçaklandı
        "Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz!"
        "Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz!"
        Emniyetin bahçesine hava aracı düştü
        Emniyetin bahçesine hava aracı düştü
        Türkiye'den İsrail'e 'İdlib' tepkisi
        Türkiye'den İsrail'e 'İdlib' tepkisi
        İran, Hürmüz konusunda şartlarını açıkladı
        İran, Hürmüz konusunda şartlarını açıkladı
        Trump: ABD, İran'la aktif görüşme içinde değil
        Trump: ABD, İran'la aktif görüşme içinde değil
        Batrakov'dan Galatasaray sözleri!
        Batrakov'dan Galatasaray sözleri!
        Mavi Vatan'a Milli Park Kalkanı: Türkiye tarihinde ilk kez Deniz Milli Parkı ilan edildi
        Mavi Vatan'a Milli Park Kalkanı: Türkiye tarihinde ilk kez Deniz Milli Parkı ilan edildi
        Ahmet Denizolgun için fethi kabir kararı
        Ahmet Denizolgun için fethi kabir kararı
        Yeniden Noa Lang!
        Yeniden Noa Lang!
        Muhittin Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı
        Muhittin Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı
        Babası sudan çıkardı, kalbi yeniden çalıştı
        Babası sudan çıkardı, kalbi yeniden çalıştı
        Kaza anı kamerada! Korkunç
        Kaza anı kamerada! Korkunç
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Transferde David sürprizi!
        Transferde David sürprizi!
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        İzmit Körfezi akvaryuma dönüştü
        İzmit Körfezi akvaryuma dönüştü
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!