Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi: Daha iyi bir sonuç alabilirdik!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"DAHA İYİ BİR SONUÇ ALABİLİRDİK"

Bu bir hayal kırıklığı değil; yüzümüzde tebessüm yok ama üzüntü de yok. Bence daha iyi bir sonuç alabilirdik. Çok sayıda orta pozisyonu yakaladık, topumuz direkten döndü. Lyon'un çok iyi bir takım olduğunu biliyorduk ama rövanş maçına hazırız. Yeni bir teknik direktörümüz ve çok sayıda yeni oyuncumuz var, henüz en iyi seviyemizden uzağız. Yine de ortada olumlu şeyler var.