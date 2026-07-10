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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake kamp için Avusturya'da

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake kamp için Avusturya'da

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, takımın Avusturya kampına dahil olmak üzere Avusturya'ya geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 11:01 Güncelleme:
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        F.Bahçe'nin yeni transferi kamp için Avusturya'da

        Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da devam eden Fenerbahçe’de yeni transferler kampa katılmaya başladı. Sarı-lacivertliler, Hollanda ile Dünya Kupası’nda görev yapan Nathan Ake'nin Avusturya kampına katılmak üzere ülkeye geldiğini duyurdu.

        Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Yeni transferimiz Nathan Ake, sağlık kontrollerinin ardından Profesyonel Futbol A Takımımızın Avusturya kampına katılarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

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