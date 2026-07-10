Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake kamp için Avusturya'da
Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, takımın Avusturya kampına dahil olmak üzere Avusturya'ya geldi.
Giriş: 10 Temmuz 2026 - 11:01 Güncelleme:
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da devam eden Fenerbahçe’de yeni transferler kampa katılmaya başladı. Sarı-lacivertliler, Hollanda ile Dünya Kupası’nda görev yapan Nathan Ake'nin Avusturya kampına katılmak üzere ülkeye geldiğini duyurdu.
Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Yeni transferimiz Nathan Ake, sağlık kontrollerinin ardından Profesyonel Futbol A Takımımızın Avusturya kampına katılarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacaktır” ifadelerini kullandı.
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