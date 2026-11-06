Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe takım otobüsüne Trabzon'da yapılan silahlı saldırıyla ilgili 5 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Mosturoğlu'nun konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"UMARIM Kİ SORUMLULAR HAK ETTİKLERİ CEZALARI ALIRLAR"

"Bu, Fenerbahçe Spor Kulübü taraftarlarının, camiasının ve hatta spor camiasının aydınlatılmasını beklediği bir olaydı. Umarım ki sorumlular yargılama sonucunda hak ettikleri cezaları alırlar ve adalet yerini bulur."

📢 Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik silahlı saldırıda 5 şüpheliye iddianame hazırlandı!



🎙️ Fenerbahçe YDK Başkanı Şekip Mosturoğlu: Bu, Fenerbahçe Spor Kulübü taraftarlarının, camiasının ve hatta spor camiasının aydınlatılmasını beklediği bir olaydı. Umarım ki sorumlular… pic.twitter.com/trbsKbylNd — HT Spor (@HTSpor) November 6, 2026

"AZMETTİRENLER VARSA ORTAYA ÇIKARTILMASINI İSTİYORUZ"

"İddianamenin düzenlenmesiyle gizlilik kararı kalktı dosyada. Bizim avukatlarımız da dosyayı inceleme fırsatına ulaşacaklar. Biz, eğer azmettirenleri varsa, planlayıcıları varsa, bundan yararlanan, faydalananlar varsa onların da ortaya çıkartılmasını istiyoruz ve bekliyoruz. Dediğim gibi, yani bu önümüzdeki günlerde iddianamenin elimize ulaşması, dosyanın incelenmesi sonucunda ortaya çıkacaktır."

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📢 Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik silahlı saldırıda 5 şüpheliye iddianame hazırlandı!



🎙️ Fenerbahçe YDK Başkanı Şekip Mosturoğlu: İddianamenin düzenlenmesiyle gizlilik kararı kalktı dosyada. Bizim avukatlarımız da dosyayı inceleme fırsatına ulaşacaklar. Biz, eğer… pic.twitter.com/iA0r7CYOqg — HT Spor (@HTSpor) November 6, 2026

"YIL SONUNA DURUŞMA GÜNÜ VERİLECEKTİR"

"Bugün iddianame hazırlandı ve mahkemeye gönderildi. Mahkeme inceleme süresini geçirdikten sonra iddianameyi kabul edip tensip zaptını düzenledikten sonra duruşma günü verecektir. Yıl sonuna ya da önümüzdeki yılın başına bir duruşma günü verileceğini tahmin ediyorum."

📢 Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik silahlı saldırıda 5 şüpheliye iddianame hazırlandı!



🎙️ Fenerbahçe YDK Başkanı Şekip Mosturoğlu: Bugün iddianame hazırlandı ve mahkemeye gönderildi. Mahkeme inceleme süresini geçirdikten sonra iddianameyi kabul edip tensip zaptını… pic.twitter.com/qSnqadokWo — HT Spor (@HTSpor) November 6, 2026

"3 TEMMUZ'DAN SONRA F.BAHÇE MÜCADELESİNDE HEP YALNIZDI"

"3 Temmuz 2011'den sonra Fenerbahçe mücadelesinde hep yalnızdı ve bu yalnızlığı maalesef o karanlık FETÖ döneminden kaynaklanıyordu. Daha sonra işte FETÖ'nün bir terör örgütü olduğu, silahlı bir terör örgütü olduğu anlaşıldıktan, kumpas davalar bir bir ortaya çıktıktan sonra bir aydınlanma süreci yaşandı. O günkü futbolun paydaşları bu olayın aydınlatılması yönünde veya işte Fenerbahçe'nin manevi olarak desteklenmesi konusunda en ufak bir duyarlılık göstermemişlerdi. Tahmin ediyorum ki yani en azından onun vicdan azabı içerisindedirler bugün veya pişmanlığı içerisindedirler."

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