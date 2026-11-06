Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Şekip Mosturoğlu'ndan HT Spor'a '4 Nisan' açıklaması: Azmettirenlerin ortaya çıkarılmasını istiyoruz!

        Şekip Mosturoğlu'ndan HT Spor'a '4 Nisan' açıklaması: Azmettirenlerin ortaya çıkarılmasını istiyoruz!

        Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe otobüsüne yapılan silahlı saldırıyla ilgili 5 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Mosturoğlu, "Umarım ki sorumlular yargılama sonucunda hak ettikleri cezaları alırlar ve adalet yerini bulur. Biz, eğer azmettirenleri varsa, planlayıcıları varsa, bundan yararlanan, faydalananlar varsa onların da ortaya çıkarılmasını istiyoruz ve bekliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 21:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Azmettirenlerin ortaya çıkarılmasını istiyoruz"

        Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe takım otobüsüne Trabzon'da yapılan silahlı saldırıyla ilgili 5 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        Mosturoğlu'nun konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

        "UMARIM Kİ SORUMLULAR HAK ETTİKLERİ CEZALARI ALIRLAR"

        "Bu, Fenerbahçe Spor Kulübü taraftarlarının, camiasının ve hatta spor camiasının aydınlatılmasını beklediği bir olaydı. Umarım ki sorumlular yargılama sonucunda hak ettikleri cezaları alırlar ve adalet yerini bulur."

        "AZMETTİRENLER VARSA ORTAYA ÇIKARTILMASINI İSTİYORUZ"

        "İddianamenin düzenlenmesiyle gizlilik kararı kalktı dosyada. Bizim avukatlarımız da dosyayı inceleme fırsatına ulaşacaklar. Biz, eğer azmettirenleri varsa, planlayıcıları varsa, bundan yararlanan, faydalananlar varsa onların da ortaya çıkartılmasını istiyoruz ve bekliyoruz. Dediğim gibi, yani bu önümüzdeki günlerde iddianamenin elimize ulaşması, dosyanın incelenmesi sonucunda ortaya çıkacaktır."

        REKLAM

        "YIL SONUNA DURUŞMA GÜNÜ VERİLECEKTİR"

        "Bugün iddianame hazırlandı ve mahkemeye gönderildi. Mahkeme inceleme süresini geçirdikten sonra iddianameyi kabul edip tensip zaptını düzenledikten sonra duruşma günü verecektir. Yıl sonuna ya da önümüzdeki yılın başına bir duruşma günü verileceğini tahmin ediyorum."

        "3 TEMMUZ'DAN SONRA F.BAHÇE MÜCADELESİNDE HEP YALNIZDI"

        "3 Temmuz 2011'den sonra Fenerbahçe mücadelesinde hep yalnızdı ve bu yalnızlığı maalesef o karanlık FETÖ döneminden kaynaklanıyordu. Daha sonra işte FETÖ'nün bir terör örgütü olduğu, silahlı bir terör örgütü olduğu anlaşıldıktan, kumpas davalar bir bir ortaya çıktıktan sonra bir aydınlanma süreci yaşandı. O günkü futbolun paydaşları bu olayın aydınlatılması yönünde veya işte Fenerbahçe'nin manevi olarak desteklenmesi konusunda en ufak bir duyarlılık göstermemişlerdi. Tahmin ediyorum ki yani en azından onun vicdan azabı içerisindedirler bugün veya pişmanlığı içerisindedirler."

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO

        Öğretmen Hilal Mete toprağa verildi

        Afyonkarahisar'da silahlı saldırıda yaşamını yitiren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hilal Mete, son yolculuğuna uğurlandı. İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır köyündeki ortaokulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapan Hilal Mete'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Afyonk...
        #fenerbahçe
        #Şekip Mosturoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Üstünlük korunamıyor, değişiklikler sorgulanıyor!
        Üstünlük korunamıyor, değişiklikler sorgulanıyor!
        "Gazze Barış Anlaşması uygulanmıyor"
        "Gazze Barış Anlaşması uygulanmıyor"
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Bugün Ne Oldu? 6 Kasm 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Kasm 2026 haberleri
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı