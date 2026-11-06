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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den 4 Nisan açıklaması: 11 yıldır beklediğimiz adaletin tecelli edeceğine yürekten inanıyoruz!

        Fenerbahçe'den 4 Nisan açıklaması: 11 yıldır beklediğimiz adaletin tecelli edeceğine yürekten inanıyoruz!

        Fenerbahçe Kulübü, 4 Nisan 2015 tarihinde takım otobüsüne yapılan silahlı saldırıyla ilgili 5 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Resmi siteden yapılan açıklamada özetle, "Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması adına gelinen bu aşamayı ve ortaya konulan kararlı iradeyi, camiamız adına memnuniyet ve şükranla karşılıyoruz. Devletimizin güçlü iradesine ve Türk adaletine olan güvenimiz tamdır. Gerçeklerin bütün yönleriyle ortaya çıkarılacağına, sorumluların hukuk önünde hesap vereceğine ve 11 yıldır beklediğimiz adaletin tecelli edeceğine yürekten inanıyoruz." denildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 20:47 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'den '4 Nisan' açıklaması!

        Fenerbahçe Kulübü, 4 Nisan 2015 tarihinde takım otobüsüne yapılan silahlı saldırıyla ilgili 5 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek olmak üzere devlet yetkililerine teşekkür edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "4 Nisan 2015 tarihinde Futbol A Takımımızı taşıyan otobüse yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının üzerinden 11 yıl geçti. Futbolcularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp çalışanlarımızın hayatına kastedilen o karanlık gün, Fenerbahçe camiasının hafızasında silinmez bir iz bıraktı.

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        Camiamızın ve Türk sporunun vicdanında derin bir yara açan bu saldırının aydınlatılması, ilk günden bu yana en büyük beklentimiz oldu.

        Bugün Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamayla, saldırıya ilişkin yeni deliller ışığında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiğini öğrenmiş bulunuyoruz. İddianamede, şüphelilerin otobüste bulunan 39 kişiye yönelik tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve otobüs sahibine yönelik mala zarar verme suçlarından cezalandırılmalarının talep edilmesi, 11 yıldır beklediğimiz adaletin sağlanması yolunda son derece önemli bir gelişmedir.

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        Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması adına gelinen bu aşamayı ve ortaya konulan kararlı iradeyi, camiamız adına memnuniyet ve şükranla karşılıyoruz.

        Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek’in, faili meçhul dosyaların yeniden ele alınmasına yönelik ortaya koyduğu kararlı iradeyi ve “Zamanın cinayetlerin üzerini örtmesine izin vermeyecek, adaletin tecellisi için mücadelemizi sürdüreceğiz” sözleriyle ifade ettiği yaklaşımı son derece kıymetli buluyoruz.

        Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek’e, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’ye, Adalet Bakan Yardımcımız Sayın Can Tuncay’a, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığına, soruşturmayı yürüten Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve görevli Cumhuriyet savcılarımıza, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüze ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için özveriyle çalışan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyoruz.

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        Devletimizin güçlü iradesine ve Türk adaletine olan güvenimiz tamdır. Gerçeklerin bütün yönleriyle ortaya çıkarılacağına, sorumluların hukuk önünde hesap vereceğine ve 11 yıldır beklediğimiz adaletin tecelli edeceğine yürekten inanıyoruz.

        Bu konunun bütün camia olarak takipçisi olacağımızı bildiririz."

        F.Bahçe otobüsüne saldırıda 5 şüpheliye iddianame!
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