Cem Dizdar Rams Park zemini için konuştu: "Kaynağına inmek gerekir"

Rams Park'ın zemini neden sürekli bozuluyor? Bu videoda zemin sorununun olası nedenleri tartışılıyor: stadyumun konumu ve yönü, kapalı çatı, havalandırma, ısı ve bakım maliyeti. Ayrıca Samsunspor maçının Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alınması ve Türkiye'deki stadyum tartışmaları konuşuluyor.