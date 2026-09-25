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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den milli arada hazırlık maçı!

        Fenerbahçe'den milli arada hazırlık maçı!

        Fenerbahçe, 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile hazırlık maçı yapacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 16:46 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'den milli arada hazırlık maçı!

        Fenerbahçe Futbol Takımı, milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile hazırlık maçı yapacak.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Azerbaycan 1. Futbol Ligi takımlarından Turan Tovuz ile 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Tofiq Bahramov Stadı'nda karşı karşıya gelineceği bildirildi.

        Mücadelenin TSİ 19.00'da başlayacağı kaydedildi.

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        #fenerbahçe
        #Milli ara
        #hazırlık maçı
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