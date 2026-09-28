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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe, Euroleague'de Bayern Münih'i konuk edecek!

        Fenerbahçe, Euroleague'de Bayern Münih'i konuk edecek!

        Fenerbahçe Tarfin, Euroleague'in 2. haftasında yarın Alman ekibi Bayern Münih'i konuk edecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 11:13 Güncelleme:
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        Fenerbahçe Tarfin'in rakibi Bayern Münih!

        Euroleague'in 2. haftasında Fenerbahçe Tarfin, yarın saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Bayern Münih ile karşılaşacak.

        Sarı-lacivertliler, ilk maçında Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı. Bayern Münih ise söz konusu haftada Hapoel Tel Aviv'i 86-84 yendi.

        20. RANDEVU

        Fenerbahçe ile Bayern Münih, Euroleague'de bugüne kadar 19 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 15 kez parkeden galip ayrılırken, Alman takımı da 4 kez kazandı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Fenerbahçe, İstanbul'da 88-73 kazanırken, deplasmanda 85-76'lık skorla kaybetti.

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