Fenerbahçe, Euroleague'de Bayern Münih'i konuk edecek!

Euroleague'in 2. haftasında Fenerbahçe Tarfin, yarın saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Bayern Münih ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, ilk maçında Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı. Bayern Münih ise söz konusu haftada Hapoel Tel Aviv'i 86-84 yendi.

20. RANDEVU

Fenerbahçe ile Bayern Münih, Euroleague'de bugüne kadar 19 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 15 kez parkeden galip ayrılırken, Alman takımı da 4 kez kazandı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Fenerbahçe, İstanbul'da 88-73 kazanırken, deplasmanda 85-76'lık skorla kaybetti.