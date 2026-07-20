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        Fenerbahçe, Gornik Zabrze maçına hazır!

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Gornik Zabrze ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 20:02 Güncelleme:
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        Fenerbahçe, Gornik Zabrze maçına hazır!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Polonya'nın Gornik Zabrze takımını ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

        Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Antrenmana, sakatlığı bulunan Yiğit Efe Demir katılmadı. Öte yandan maç kadrosunda yer almayan ve sakatlıkları bulunan Dorgeles Nene, Diego Carlos ve Dominik Livakovic ile grip olan Rodrigo Becao da antrenmanda yer almadı.

        Sakatlığını atlatan ve kadroda bulunmayan Vedat Muric de bireysel koşu çalışmalarına başladı.

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood ise antrenmanda takımla çalıştı.

        Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.

        MAÇ KADROSU

        Fenerbahçe'nin bu gece yarısına kadar 2 futbolcu ekleme ve çıkarma hakkının bulunduğu listede şu isimler yer alıyor:

        Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Sidiki Cherif.

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