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        Haberler Spor Futbol Basketbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin basketbolda yeni isim sponsoru Tarfin oldu

        Fenerbahçe'nin basketbolda yeni isim sponsoru Tarfin oldu

        Fenerbahçe Kulübü, Tarfin ile erkek ve kadın basketbol takımının isim ve forma göğüs sponsorluğu konusunda sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 14:08 Güncelleme:
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        F.Bahçe'ye basketbolda yeni isim sponsoru!

        Fenerbahçe erkek ve kadın basketbol takımlarının isim ve forma göğüs sponsoru Tarfin oldu.

        Sarı-lacivertli kulübün yaptığı açıklamada, "Tarım sektörünün dijital dönüşümüne öncülük eden, yenilikçi iş modeli ve güçlü teknolojik altyapısıyla üreticinin yanında yer alan Tarfin ile yeni bir işbirliğine imza atmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        İşbirliği kapsamında Tarfin logosu, 2026-2027 ve 2027-2028 basketbol sezonlarında erkek ve kadın takımlarının kompozit logolarında ve Türkiye ile Avrupa müsabakalarında giyecekleri formaların göğüs bölümünde yer alacak.

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        #fenerbahçe
        #Basketbol
        #tarfin
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