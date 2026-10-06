Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları devam etti!

        Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları devam etti!

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 20:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        F.Bahçe'nin Rize maçı hazırlıkları sürüyor

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

        Salonda core çalışmasıyla başlayan antrenman sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Futbolcular günü pas çalışmaları ve bireysel idmanlarla tamamladı.

        Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #süper lig
        #fenerbahçe
        #çaykur rizespor
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çalışma hayatında kurallar değişiyor
        Çalışma hayatında kurallar değişiyor
        Karahan'dan tasfiye süreci açıklaması
        Karahan'dan tasfiye süreci açıklaması
        AK Parti’den üç kritik düzenleme mesajı
        AK Parti’den üç kritik düzenleme mesajı
        Okan Buruk'tan İlkay kararı!
        Okan Buruk'tan İlkay kararı!
        "Fondan çıkışlar mevduata yöneldi"
        "Fondan çıkışlar mevduata yöneldi"
        Bugün Ne Oldu? 6 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Ekim 2026 haberleri
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        TFF'den flaş toplantı kararı!
        TFF'den flaş toplantı kararı!
        Gözaltındaki şüphelilerin bulunduğu polis otobüslerini takip ettiler!
        Gözaltındaki şüphelilerin bulunduğu polis otobüslerini takip ettiler!
        Brezilya'da yeniden ‘Bolsonaro’ fırtınası
        Brezilya'da yeniden ‘Bolsonaro’ fırtınası
        81 milyar dolarlık satın alma tamamlandı
        81 milyar dolarlık satın alma tamamlandı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Almanya'da eski istihbarat şefine casusluk suçlaması
        Almanya'da eski istihbarat şefine casusluk suçlaması
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı