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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Çorum kafilesinde 3 eksik!

        Fenerbahçe'nin Çorum kafilesinde 3 eksik!

        Süper Lig'in 11. haftasında yarın Çorum FK'ya konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerde cezalı Archie Brown ile sakatlıkları bulunan Ake ve Asensio kadroda yer almadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 14:28 Güncelleme:
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        F.Bahçe'nin Çorum kafilesinde 3 eksik!

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Arca Çorum FK'ye konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

        Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla noktalandı.

        KAMP KADROSU

        Fenerbahçe'nin Arca Çorum FK maçı kamp kadrosu belli oldu.

        Kart cezalısı Archie Brown ile sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio, kadroda yer almadı.

        Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

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        Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Nelson Semedo, Ognjen Mimovic, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Kojo Oppong, Levent Mercan, Mert Müldür, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Vedat Muric.

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