Fenerbahçe'nin Çorum kafilesinde 3 eksik!

Annesi ile kardeşini öldürdü! Katilin ifadesi şaşırttı!

Manisa Yunusemre ilçesinde, 73 yaşındaki annesi Hülya Aktaş ile kardeşi 42 yaşındaki Hüseyin Kabaağaç'ı bıçaklayarak öldüren 45 yaşındaki Uğur Kabaağaç tutuklandı. Kabaağaç, polisteki sorgusunda, neden tartıştıklarını ve annesi ile kardeşini öldürdüğünü hatırlamadığını söyledi