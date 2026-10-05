Fenerbahçe'nin eski kalecisi Ilie Datcu hayatını kaybetti
Fenerbahçe, 1969-1975 yılları arasında kalesini koruyan Rumen file bekçisi Ilie Datcu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.
Giriş: 05 Ekim 2026 - 17:59 Güncelleme:
1969-1975 yılları arasında Fenerbahçe'nin kalecisi olan Ilie Datcu, hayatını kaybetti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Yıllarca kalemizi başarıyla koruyan, kazandığı şampiyonluklarla tarihimize adını yazdıran kalecimiz Ilie Datcu’yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Datcu ailesine, sevenlerine ve büyük Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz. Çubuklu formaya verdiğin emekler unutulmayacak Datcu" ifadelerine yer verildi.
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