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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Emre Belözoğlu Liverpool maçı için tribündeki yerini aldı

        Emre Belözoğlu Liverpool maçı için tribündeki yerini aldı

        UEFA Şampiyonlar Ligi'in 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında İngiliz devi Liverpool'u ağırladı. Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu karşılaşmayı tribünden takip etti. Genç çalıştırıcı görevine yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 21:01 Güncelleme:
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        Emre Belözoğlu tribündeki yerini aldı

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiltere'nin Liverpool ekibini konuk eden Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, ligde son oynadıkları Göztepe maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişikliğe gitti.

        Kuyt, Chobani Stadı'ndaki karşılaşmada, Göztepe müsabakasına ilk 11'de başlattığı Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Kerem Aktürkoğlu'nu yedek soyundurdu.

        Hollandalı çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Archie Brown, İsmail Yüksek ve Mason Greenwood'u ilk 11'de değerlendirdi.

        Liverpool karşısında kalede yine Ederson'u oynarken, savunma dörtlüsünde Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Oppong ve Archie Brown yer aldı. Orta alanda İsmail Yüksek, N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi forma giyerken, forvet arkasında Mason Greenwood ve İrfan Can Kahveci oynadı. Kuyt, gol yollarında ise yine tercihini Romelu Lukaku'dan yana kullandı.

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        Fenerbahçe'de Mert Günok, Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muric ise yedekler arasında yer aldı.

        EMRE BELÖZOĞLU TRİBÜNDE

        Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, müsabakayı tribünden takip etti.

        İsmail Kartal'ın ayrılışının ardından dün teknik direktör görevine getirilen genç çalıştırıcı, müsabakayı tribünden izledi.

        ORTA SAHAYA 3 İSİM

        Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Dirk Kuyt, Liverpool karşısında takımını 3 orta saha ile sahaya sürdü.

        Sarı-lacivertli takımda sezon başından beri İsmail Kartal'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Kuyt, Kartal'ın ayrılmasının ardından takımını 2'li orta saha ile Göztepe karşısında oynatmıştı.

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        OPPONG YETİŞTİ

        Fenerbahçe'nin genç stoperi Kojo Oppong, Liverpool maçında ilk 11'de görev aldı.

        Sakatlığı nedeniyle durumu merak konusu olan 22 yaşındaki stoper, takımını zorlu müsabakada yalnız bırakmadı.

        HASTALIĞINI ATLATAN GREENWOOD SAHADA

        Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mason Greenwood, hastalığını atlatarak ilk 11'de sahaya çıktı.

        Grip olduğu için Liverpool maçı düşünülerek Göztepe müsabakasının kadrosuna alınmayan Greenwood, iyileşti ve ilk 11'de görevlendirildi.

        İSMAİL YÜKSEK 4 MAÇIN ARDINDAN 11'DE

        Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, 4 maçın ardından yeniden ilk 11'de görevlendirildi.

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        Son olarak deplasmanda 6-0 kaybedilen Aston Villa maçında ilk 11'de görev alan ve bireysel hatalarıyla tepki çeken İsmail, ardından sırasıyla Alanyaspor, Slavia Prag, Galatasaray ve Göztepe müsabakalarında ilk 11'de değerlendirilmemişti.

        KUYT ESKİ TAKIMINA KARŞI

        Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, eski takımına karşı kulübede yer aldı.

        Kariyerinin son bölümünde sarı-lacivertli ekipte forma giyen Kuyt, Fenerbahçe'nin başında efsanesi olduğu Liverpool'a karşı takımını yönetti.

        2 EKSİK

        Fenerbahçe, Liverpool karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio, zorlu müsabakada forma giyemedi.

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        #fenerbahçe
        #LİVERPOOL
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