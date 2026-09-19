Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, Yvonne Anderson'u transfer etti
Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, Sırp Milli Takımı'nda oynayan basketbolcu Yvonne Anderson'u kadrosuna kattı.
Giriş: 19 Eylül 2026 - 19:13 Güncelleme:
Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, Sırp oyuncu Yvonne Anderson'u renklerine bağladığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 36 yaşındaki oyun kurucuyla anlaşma sağlandı.
Anderson, 2023-2024 sezonunda da Fenerbahçe'de forma giymişti.
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