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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe İsmail Kartal: Her sistemde oynamayı bilecek oyunculara sahibiz

        İsmail Kartal: Her sistemde oynamayı bilecek oyunculara sahibiz

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Roma maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Roma'yı iyi analiz ettiklerini belirten Kartal, "Roma'nın neler yaptığın bildiğimiz için ona göre kurgumuz olacak. O kurguya göre boşluklarından yararlanmak isteyen bir Fenerbahçe olarak sahada olacağız. Bütün oyuncularımız değerli, hepsi çok kıymetli. Her sistemde oynamayı bilecek oyunculara sahibiz. Yarınki maçta tamamen geçişe yönelik bir oyun oynamayacağız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 15:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Her sistemde oynamayı bilecek oyunculara sahibiz"

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında yarın 19.45’de İtalyan ekibi Roma’yı ağırlayacak. Müsabaka öncesi Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, "Çalışmalarımızı hemen hemen tamamladık. Roma takımının bütün detaylarını bütün analizlerini yaptık. Güzel antrenmanlar yaptık. Roma, tarihinin en iyi kadrosuna sahip. Formdalar, ligde 3’te 3 yaptılar. Başlarında çok deneyimli, üretken bir teknik adam var. Adam adama oynayan, kazandıkları toplarla rakip ceza sahasında çok çabuk çoğalan bir takım. Oyunun belli bölümlerinde riskler aldıkları bölümler var. Biz de bunları analiz ettik. Maçta elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Taraftarlarımız da en itici gücümüz olacak. Yarınki maçta kendimize güveniyoruz" diye konuştu.

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        "HER SİSTEMDE OYNAMAYI BİLECEK OYUNCULARA SAHİBİZ"

        Yarınki maçta sadece savunmaya dikkat etmek yerine Roma üzerinde yaptıkları çalışmaları sahaya süreceklerini aktaran Kartal, "Roma’nın neler yaptığın bildiğimiz için ona göre kurgumuz olacak. O kurguya göre boşluklarından yararlanmak isteyen bir Fenerbahçe olarak sahada olacağız. Bütün oyuncularımız değerli, hepsi çok kıymetli. Her sistemde oynamayı bilecek oyunculara sahibiz. Yarınki maçta tamamen geçişe yönelik bir oyun oynamayacağız" ifadelerini kullandı.

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        "OYUNCULARIMIZ ASENSIO'YU ARATMAYACAKTIR"

        İspanyol futbolcu Marco Asensio’nun sakatlığının takımın hücum planlarını ne şekilde etkileyeceğinin sorulması üzerine tecrübeli çalıştırıcı, "Asensio’nun şu anda sakatlığı devam ediyor. 24-25 tane çok değerli oyuncumuz var. Her biri birbirinden değerli. Yarın Asensio’yu aratmayacaklarını ve ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını düşünüyorum" sözlerini dile getirdi.

        "HEPİMİZ ÇOK HEYECANLIYIZ"

        Yarınki müsabakada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarının altını çizen Kartal, "18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi’ne kaldığımız için çok mutluyuz. Hep beraber başardık. Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçımıza çıkacağız. Hepimiz bu konuda çok heyecanlıyız. Herkesin elinden gelenin en iyisini yapabileceğine inanıyorum ve bunu görüyorum. Oyuncularımın kalpten, yürekten elinden gelenin en iyisini yapacaklarına çok eminim" şeklinde konuştu.

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        "BU BİR STRATEJİ MAÇI"

        Son olarak taraftarlara mesaj veren İsmail Kartal, "Taraftarlar bizim her şeyimiz, vazgeçilmezimiz. Onlar varsa biz varız. Bizi hiçbir zaman hiçbir yerde yalnız bırakmadılar. Yarın hep beraber onları mutlu etmek istiyoruz. Bu bir Şampiyonlar Ligi maçı, bir strateji maçı. Oyunun başından sonuna kadar taraftarların bu bilinçle bize destek vermesi gerekir. Gol 1. dakikada da gelebilir, 90. dakikada da gelebilir. Hep beraber hareket etmeliyiz" diyerek konuşmasını tamamladı.

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        #İsmail Kartal
        #fenerbahçe
        #Fenerbahçe-Roma
        #şampiyonlar ligi
        #Asensio
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