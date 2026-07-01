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        Fenerbahçe'ye Talisca'dan iyi haber!

        Geçtiğimiz günlerde antrenmanda sakatlanan Anderson Talisca'nın MR'ı temiz çıktı. Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'nin Avusturya kampında yer alacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 12:42 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'ye Talisca'dan iyi haber!

        Fenerbahçe'ye Anderson Talisca'dan iyi haber geldi.

        Topuk Yaylası'ndaki kampta geçtiğimiz günlerde sakatlık yaşayan Talisca, MR'a girdi. Talisca'nın MR'ı temiz çıktı.

        Talisca bugün ve yarın bireysel olarak kuvvetlendirme çalışmaları yapacak. Avusturya kampında ise takımla birlikte çalışacak.

        Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 27 gol attı ve 5 asist yaptı.

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