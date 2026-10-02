Ferhat Gündoğdu için olumsuz sonuç çıkması halinde yeni MHK Başkanı'nın Sürhat Müniroğlu olma ihtimali yüksek!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Hakemler dosyası' kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da dahil olmak üzere birçok kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturmada Ferhat Gündoğdu hakkında olumsuz bir karar çıkması durumunda, TFF kısa süre içerisinde doğrudan MHK'nin başına yeni bir isim atayacak.

HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez, eski hakem Sürhat Müniroğlu'nun MHK Başkanı olma ihtimali yüksek olduğunu ifade etti.

Gelmez, "Türk futbolunun deneyimli isimlerinden, eski hakem Sürhat Müniroğlu'nun Merkez Hakem Kurulu Başkanı olma ihtimali hayli yüksek. Müniroğlu, şu anda bir üniversitede dekan yardımcısı olarak görev yapıyor. TFF, adliyeden çıkacak kararı merakla bekliyor. Çünkü MHK'nin bir an önce görev başında olup bazı işlemleri yürütmesi gerekiyor. Bunlar arasında 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek hakem çalışması da var. Kurulun bu organizasyonun başında mutlaka bulunması gerekiyor. Lig maçlarından önce, önümüzdeki hafta içinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçları var. Bu nedenle TFF, Ferhat Gündoğdu hakkında adliyeden çıkacak kararı bir an önce bekliyor. Ferhat Gündoğdu hakkında olumsuz bir karar çıkması halinde TFF'nin doğrudan MHK'nin başına yeni bir isim ataması bekleniyor. Hatta bu kararın kısa süre içinde alınacağı ifade ediliyor. Kamil Abitoğlu'nun ismi daha önce çeşitli yerlerde gündeme gelmişti ve öne çıkan isimlerden biri. Ancak TFF Başkanı, komite içinden değil de dışarıdan bir ismin göreve gelmesi yönünde karar verirse Sürhat Müniroğlu ismi ön plana çıkıyor. Bugün yapılan çeşitli görüşmeler sonucunda kendisine ulaşıldı ve bu teklif hakkında görüşüldü. Bu bilgiyi yakınlarından öğrendim, net olarak söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

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